Juicio a los Pujol
La financiación ilegal de CDC y el caso Palau de la Música vuelven al juicio a los Pujol
Está previsto que también declare el 'exconseller' Jaume Roma, como presidente de una empresa que contrató los servicios de una de Jordi Pujol Ferrusola
Un exresponsable de una constructora asegura que Pujol Ferrusola le ofreció gestionar su personal si le adjudicaban obras en Madrid
El fiscal Fernando Bermejo ha intentado, durante su interrogatorio, que algunos testigos vinculen a la familia del expresidente Jordi Pujol Soley con la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Así lo tanteó con un empleado de la empresa Hispart, cuyo administrador, José Manuel Parra (ya fallecido), fue condenado a ocho meses de prisión por la financiación del extinto partido nacionalista a través del Palau de la Música. Está previsto que este planteamiento continúe este jueves en el juicio por la fortuna oculta en Andorra de los Pujol, ya que está citado a declarar el que fuera presidente y administrador de la sociedad Altraforma, Miguel Giménez-Salinas, también condenado a la misma pena por ese mismo caso.
El fiscal sostiene que, el 16 de diciembre de 1999, la entidad Fibanc concedió a Altraforma una línea de crédito de 56.000.000 de pesetas (336.566 euros). A su entender, aunque formalmente el préstamo fue avalado por Banca Reig de Andorra, la garantía del crédito eran los fondos de una cuenta de Jordi Pujol Ferrusola en el país vecino. En 2004, Fibanc concedió un segundo préstamo a esta empresa por importe de 454.000 euros. En este caso, el aval fue prestado por el acusado Francesc Robert Ribes, exdirector de la televisión andorrana y presunto testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, utilizando fondos de una cuenta en el Banc Sabadell d’Andorra. La mercantil amortizó esos préstamos con los ingresos periódicos que realizaba CDC. Se trata de un caso similar al de Hispart, abordado en el juicio en la jornada del pasado martes. Este jueves también está citado un directivo de otra empresa que consiguió un préstamo similar y que se saldó con transferencias de CDC.
Político y empresario
El último en declarar, si no se cambia el turno de intervención, será el exconseller de Política Territorial de la Generalitat con Jordi Soley Pujol como presidente de la Generalitat, Jaume Roma Rodríguez, que a su vez era presidente de la sociedad JJ New Strategic Advisors. Esta firmó en mayo de 2023 un contrato de colaboración con Project Márketing, una de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola, por un valor de 138.478,76 euros brutos, según el auto de procesamiento del caso Pujol. El contrato tenía por objeto un supuesto asesoramiento en proyectos sanitarios en Argentina.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos
- El miércoles otro frente pone en alerta a Andalucía: tres provincias afectadas con vientos de hasta 90 km/h
- Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire
- En directo, cortes de tráfico por la tractorada: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
- La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
- Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30
- Los embalses de Sevilla reciben en dos semanas la misma cantidad de agua que se consume en la ciudad en casi tres años
- La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves