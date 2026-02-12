Sánchez se queja ante Meloni por convocar una reunión de líderes previa a la cumbre de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido la mañana de este jueves a la sesión de reflexión informal de los dirigentes de la Unión Europea, convocada por el presidente del Consejo Europeo, el socialista António Costa, en el Castillo de Alden Biesen. Un emplazamiento aislado en Lieja. A hora y media de distancia, en Bélgica, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, impulsó una reunión previa la cumbre europea a la que acudieron una veintena de países, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro belga, Bart de Wever, para abordar y tratar de coordinar medidas sobre la competitividad y el mercado único. Sánchez no fue invitado, pero según fuentes de Moncloa rechazó desde el primer momento el formato y se desmarcó.

En el Ejecutivo afean a Meloni que haya contraprogramado a Costa y que además se haga buscando una coordinación con otros países afines en política económica que, a la postre, alejaría los consensos entre los Veintisiete. De ahí que se haya trasladado su malestar, al considerar que la reunión previa aleja a los países miembros de la UE de encontrar puntos de encuentro.

Sánchez no ha sido el único líder de los Veintisiete que ha cursado sus quejas por el formato paralelo a la cumbre. El retiro pensado por Costa es la segunda vez que se celebra y tiene como objetivo presentarse como un foro más calmado donde intentar buscar posturas de encuentro. La reunión convocada por Meloni se interpreta así como un intento de intentar minar este órgano informal.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, también acudió a la reunión auspiciada por los italianos en la que participaron, además de Alemania y Bélgica, los líderes de Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Hungría. Sin conclusiones, los líderes participantes se han vuelto a emplazar a otro encuentro en los márgenes de la cumbre que se celebrará en Bruselas el próximo mes de marzo.

Consejo Europeo de marzo

"La UE debe elegir: si su estrategia es abrirse a los acuerdos de libre comercio, en lo que yo estoy de acuerdo, también entonces debe saber que no puede regular en exceso; por eso necesita simplificar", exhortó Meloni en declaraciones a los medios recogidas por EFE. En contraposición a las quejas de España, secundadas por otros líderes, la mandataria italiana defendió que el encuentro paralelo pretendía servir para llegar preparados al Consejo Europeo de marzo. "El reto es comprender si la Unión Europea puede dar respuestas concretas, eficaces e inmediatas sobre los temas de la competitividad, porque no hay tiempo que perder. Y si quiere volver a pensar en grande, como esperamos", concluyó.

"Hemos convocado este retiro para discutir sobre competitividad y sobre la necesidad de reforzar el crecimiento económico en Europa", dijo a su llegada a la cumbre informal el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El presidente francés, Emmanuel Macron, urgió por su parte a los líderes a tomar decisiones concretas "a muy corto plazo", y apuntó en particular al próximo junio, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, confió en que hoy "se dé un paso adelante" con vistas a "tomar decisiones en el próximo Consejo Europeo regular", previsto dentro de un mes en Bruselas.