Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro de los que se desconoce el "beneficiario último"

La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga el caso Montoro, un informe de Hacienda sobre las cuentas bancarias de los implicados en la investigación que apunta a la existencia de "cajas de seguridad, de inversiones financieras en la que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen o beneficiario último se desconoce", según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Esta situación "restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado" a los investigadores de Hacienda, según ponen de manifiesto en su comunicación a la Fiscalía Anticorrupción. Por otra parte, lamentan que no se haya facilitado información de las cuentas de algunos exsocios del bufete fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, como las de él mismo, su hermano Ricardo, el exministro de Economía Luis de Guindos (que no está imputado en la causa), de la excargo de Hacienda Pilar Platero y de una sociedad denominada De Servicios y Asesoramiento Limacar S.L.

En este sentido, la Agencia Tributaria advierte de que una presunta "operativa de fragmentación y mezcolanza de ingresos obtenidos" por parte de los inevstigados, que provoca "la fragmentación de importes, pagadores y cuentas bancarias", algo que hace todavía más difícil las pesquisas de la actuación de la trama.

Por ejemplo, con respecto a Banco Gallego, que fue absorbido por el Sabadell en 2014, el informe apunta a la existencia de 260 salidas de fondos en el periodo 2008-2014 "por un importe total superior a los 4.000.000 de euros de los que no se dispone de información alguna por cuanto se registran bajo el concepto bancario "varios". Asimismo, esta cuenta registra más de 270 entradas de fondos por importe superior a 4.440.000 euros bajo el concepto genérico de "transferencias" de los que no se dispone tampoco de información adicional alguna.

Más de 120 abonos

En el marco de las diligencias pendientes en relación con esta causa --en la que se investiga a Montoro y ex altos cargos de Hacienda durante su mandato por tráfico de influencias en relación con la actividad del despacho que fundó en 2006, Equipo Económico-- la Agencia Tributaria ha localizado más de 120 abonos en las cuentas bancarias facilitadas por un importe superior a 4 millones de euros, así como más de 180 cargos por importe superior a 600.000 euros bajo el concepto bancario “operaciones extranjero”, indica el informe.

Sin embargo, este informe no ha podido localizar en las cuentas bancarias españolas conocidas transferencias de 203.098 euros a Alemania, lo que desvelaría “la posible existencia de cuentas y/o productos bancarios en el extranjero/España de los que no se dispone de información”. Por eso, Hacienda reclama al juez de Tarragona que requiera “a las autoridades extranjeras competentes información sobre dichas cuentas en el extranjero, sus beneficiarios y movimientos con el mayor grado de detalle del que se disponga”. Asimismo, se ha informado de una salida de divisas a Luxemburgo el 7 de agosto de 2009 por importe de 198.000 euros efectuada por Limacar, "entidad esta de la que no se han facilitado sus cuentas bancarias".

Archivo - El presidente y CEO de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, durante la primera jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Ingresos de las gasistas

En su informe, de 249 páginas, la Agencia Tributaria enumera los ingresos que Equipo Económico y Global Afteli recibieron de las empresas de gases industriales. Con lo declarado por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) en 2020 el importe total satisfecho en 2011-2020 por las empresas gasísticas investigadas ascendería a 991.613 euros.

No obstante, los expertos dejan constancia de que "la ausencia de una información completa" hace que no pueda "descartarse que existieran más transferencias adicionales a las localizadas, veladas tras un número de cheque o simplemente con un número de factura, un número de cuenta corriente o conceptos bancarios genéricos o sin concepto". Así serían "846.413,76 euros el importe total de ingresos localizados en las cuentas bancarias facilitadas en 2011-2019".

El juez Rubén Rus Vela, que investiga el caso Montoro por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para prorrogar la instrucción para poder practicar diversas diligencias, entre las que figuran que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el propio Cristóbal Montoro, y sus cónyuges.

Acceso al ministro

Los expertos reproducen en su informe los correos electrónicos cruzados entre las compañías de gases industriales implicadas y la asociación que las engloba para decidir recurrir a Equipo Económico con el objetivo de conseguir resultar beneficiados fiscalmente en la reforma legislativa en la que trabajaba el equipo de Montoro; concluyen que "tener acceso y 'contacto directo con el ministro' sería lo presunta y realmente concertado por las gasísticas".

"Llama la atención que las gasísticas, disponiendo de equipos de expertos y profesionales (que asisten a las reuniones con Equipo y con el ministerio), contraten a Equipo Económico para una labor para la que se deduce que tienen medios más que suficientes por cuanto son los que materialmente desarrollan/elaboran/perfilan los trabajos y estudios técnicos sobre las reformas legislativas y que, como se señaló en anteriores informes, se emplearon para sus previos intentos fallidos de obtener dichas reformas legales", advierten los investigadores.

Añaden que "dichas tareas técnicas serían material y esencialmente ejecutadas por las gasísticas a través de sus propios medios y equipos, siendo indiciariamente el rol desempeñado por el despacho lo expresamente en anteriores correos, esto es, su 'acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva, contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, presentar el resultado a las autoridades implicadas en el proceso con la colaboración de Equipo Económico, elaborar y difundir en el ámbito político apropiado".

El informe sobre las cuentas bancarias de los implicados, de fecha del pasado 23 de enero, es una de las diligencias pendientes en la instrucción del caso que se inició hace siete años, gran parte de los cuales ha estado bajo secreto. Los investigadores solicitan al magistrado profundizar en el estudio de ciertas entidades bancarias y cursando comisiones rogatorias a Estados Unidos y Alemania en relación con las cuentas de Equipo Económico y DE Ricardo Martínez Rico. En este último caso el informe cita una salida de divisas a Alemania en 2012 por 65.000 euros y una entrada del mismo país en 2014 por 203.098 euros, respecto a los que para alcanzar una conclusión necesita más información.

El informe señala que hay informes en marcha sobre los cónyuges y exsocios de Equipo Económico y destaca que no todos ellos "reciban fondos", así como que considera "incoherentes" otros en función de "los previos porcentajes de participación". Añade que "determinados socios recibirían ingresos por debajo de su porcentaje de participación, incluso por debajo de otros socios con menor número de acciones del despacho investigado".