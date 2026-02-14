Temporal
El viento derriba en Girona la bola de un radar clave en el sistema de defensa aérea de España
Las fuertes rachas, que han llegado a alcanzar los 150 kilómetros por hora en la comarca del Alt Empordà, han dañado la estructura, ubicada en el municipio de Roses, aunque sin causar heridos
EFE
El fuerte viento que sopla este sábado en la comarca gerundense del Alt Empordà, con rachas que rondan los 150 kilómetros por hora, ha derribado la bola gigante que protege el radar de vigilancia aérea del Acuartelamiento Aéreo de Roses y Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 4 (EVA4).
Fuentes del Ayuntamiento de Roses han confirmado a EFE el derribo de esa pieza gigante que cubre el radar de vigilancia, ubicado en la montaña del Paní, fundamental en el sistema de defensa aérea de España, suceso que no ha ocasionado heridos.
El origen de esta instalación se remonta a los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953, que permitieron la construcción de bases militares y la presencia de tropas estadounidenses en territorio español.
La misión principal del EVA4, según el Ministerio de Defensa, "es detectar y seguir aeronaves en vuelo dentro de su zona de cobertura, transmitiendo los datos obtenidos a los centros de defensa aérea y de control de aviación civil". "Esta función es crucial para la defensa y seguridad del espacio aéreo español, asegurando una vigilancia constante y efectiva", subraya.
La presencia de la bola en la cima del Paní ha marcado durante décadas la línea del horizonte del Empordà, ya que era visible desde diversos municipios de la zona.
- La borrasca Oriana pone en alerta a siete provincias andaluzas este sábado y abre la puerta al frío ártico
- La nueva ley entra en vigor: los universitarios andaluces tendrán que tener un B2 en idiomas para obtener el título
- Suspendidas las clases en 22 municipios de Andalucía este viernes por las fuertes lluvias, tres en la provincia de Sevilla
- La Guardia Civil detecta 120 construcciones ilegales en Dos Hermanas: 115 propietarios se enfrentan a penas de cárcel
- La chirigota del Bizcocho y la comparsa de Alcalá 'El patriota' hacen historia en el Carnaval y entran en la Final del Falla
- La Junta de Andalucía aplicará una subida salarial también a los funcionarios de Justicia
- Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City
- Caen varios árboles en la calle San Jacinto de Triana a causa del viento de la borrasca Oriana