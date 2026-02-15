Feijóo asegura que gobernará sin coaliciones pero con acuerdos puntuales con Vox

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en una entrevista que hoy publica el diario El Mundo que mantiene su compromiso de "gobernar España sin coaliciones, pero pactando acuerdos puntuales con Vox" y ha afirmado que ambos partidos "deben entenderse y ser consecuentes con las urnas".

En la entrevista, Núñez Feijóo ha asegurado que "la única línea roja que tiene el PP es Bildu, como partido heredero de una organización terrorista", ha afirmado que "con el sanchismo no es posible acordar" y ha aseverado que "con los independentistas no se va a mantener ninguna conversación que quede fuera de la Constitución".

A juicio de Núñez Feijóo, PP y Vox "tienen que ser consecuentes con lo que los ciudadanos han mandado, con lo que las urnas han dicho. Y lo que han dicho las urnas es que el PP tiene que liderar los gobiernos en Aragón y en Extremadura con apoyo de Vox".

A la cuestión de por qué ha crecido tanto Vox y el PP no en las últimas elecciones autonómicas, el líder del PP ha destacado que "el objetivo de Sánchez es inflar a Vox. Pero no funciona, porque ahora resulta que uno de los que se están nutriendo del PSOE es Vox".

En este sentido, ha recordado que durante la campaña de las elecciones en Aragón se produjo "una regularización completa de toda la inmigración irregular que ha entrado, a 30 de diciembre de 2025. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? No está redactado el texto, no está aprobada la medida y soltamos esta bomba para tensionar" y se produjo el decreto ómnibus "para intentar trasladar que los pensionistas se van a quedar sin pensión porque el PP y Vox están en contra de los pensionistas".

Para Núñez Feijóo, Pedro Sánchez "ha intentado reventar la campaña, pero no ha funcionado. ¿Qué ocurre? Que está reventando también al Partido Socialista".

"Estos ocho años de sanchismo -ha criticado el líder del PP- han sido los peores ocho años de los 47 años de democracia. Sánchez ha sido un presidente tóxico para el Partido Socialista y para la democracia española".

"Llevamos ocho años con las infraestructuras abandonadas, con un ministro en la cárcel y con otro ministro dedicado a las redes sociales. Haremos un ajuste del gasto burocrático muy potente y devolveremos otra vez la convivencia al país", ha sostenido.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la situación de las presas: "En mi país hay más de un 70 % de agua embalsada. Llevamos décadas sin este porcentaje. Tenemos que revisar las presas. Somos el país de la Unión Europea con más presas, 2.400, de las cuales 1.000 son grandes presas. Las tenemos que revisar".

Sobre la inmigración ha comentado que el inmigrante "que pueda venir con un contrato de trabajo, el que no tenga ningún tipo de antecedente penal o policial y el que se integre socialmente en España tiene posibilidades de convivir con los españoles. Desde luego, yo no seré el que regale la nacionalidad española ni el que dé permisos para todos. No lo voy a hacer".

Y ha añadido: "No hay un solo ministro europeo que esté de acuerdo con la regularización demagógica de Sánchez. Confundir humanidad con oportunismo es doblemente inmoral".

Núñez Feijóo ha anticipado que trabaja "en un proyecto de ley orgánica sobre la nacionalidad española. Ahí vamos a dejar muy claro cuáles son los principios y cuáles son los requisitos que se han de cumplir para ostentar el honor de ser español".

Con respecto al problema de la vivienda, Núñez Feijóo se ha mostrado partidario de la modificación de la Ley del Suelo; facilitar todos los permisos y activar toda la capacidad urbanística; que los jóvenes dispongan de una cuenta de ahorro vivienda, de un aval de hasta el 100 % del valor de la hipoteca y de que se les exima del IRPF durante dos años.

Además, pretende "restaurar la legalidad: los 80.000 ciudadanos que no están cobrando la renta la cobrarán. Y en las más de 50.000 okupaciones ilegales en España, esos ciudadanos recuperarán la propiedad. En los 100 primeros días de Gobierno vamos a dotar el plan de vivienda, el plan de inmigración y un Plan Nacional del Agua que ya tenemos redactado", ha asegurado.