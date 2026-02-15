Juanma Moreno anuncia la vuelta "progresiva" de los vecinos desalojados a Grazalema
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha visitado esta mañana el pabellón de Ronda (Málaga), donde permanecen los vecinos de Grazalema (Cádiz) desalojados por el último tren de borrascas. Allí ha anunciado que, "a través de los informes de los geólogos", se comenzará una vuelta "progresiva" de los vecinos a sus correspondientes viviendas.
