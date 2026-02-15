Alejandro Fernández (PP): "Sánchez fomenta la xenofobia con la regularización de inmigrantes"

Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) lleva siete años al frente del PP catalán y reivindica un proyecto propio. Descarta que el PP deba dar un volantazo estratégico tras el resultado de las urnas en Extremadura y Aragón, cree que la única promesa que cumplirá Pedro Sánchez es la de agotar la legislatura pese a no aprobar presupuestos y carga con dureza contra el Govern de Salvador Illa y los independentistas.

¿Feijóo se ha equivocado propiciando un ciclo electoral autonómico, teniendo en cuenta los resultados del PP?

No se puede normalizar la idea de Sánchez de gobernar sin presupuestos eternamente. En cualquier democracia europea, si no tienes presupuestos, convocas elecciones y la ciudadanía decide. Para mí eso es la ética política y cuando haces las cosas desde la ética política, no te equivocas, independientemente de cuál sea el resultado.

El PP ha acrecentado su dependencia de Vox tras las elecciones en Extremadura y en Aragón. ¿Cómo se compite con Vox, teniendo en cuenta que está al alza?

No creo en la política para frenar a nadie. Nuestra obligación es explicar nuestro proyecto sin estar mirando por el retrovisor al resto. En Aragón hay un mandato claro, independientemente de que Vox haya subido, que es que el PP siga gobernando, que tiene que llegar a un acuerdo de algún tipo con Vox y que el PSOE sigue con un hundimiento inédito en la historia reciente de España. El veredicto de las urnas no debe poner nervioso a nadie. Hay que asumirlo, aceptarlo y seguir trabajando.

Hay dirigentes de su partido que creen que Vox ha capitalizado el desgaste de Sánchez que ha propiciado el PP. ¿Hay que cambiar de estrategia?

No creo en la política del tacticismo permanente, en el pensar que, con pequeños movimientos estratégicos o giros copernicanos, vas a conseguir el resultado que deseas. No creo que haya que dar ningún bandazo porque no sería entendido por la ciudadanía.

Es muy crítico con forjar pactos con Junts, pero el partido es necesario para una moción de censura a Sánchez. ¿Por qué no aliarse con los posconvergentes?

Yo intento no autoengañarme en la vida porque es una pérdida de tiempo y solo te conduce a la melancolía. Y todo el que ha especulado con esto, al final ha acabado entendiendo que Junts es un aliado estructural de Sánchez, que está entregado a él. Se hacen los indignados, agitan las extremidades, ponen morritos de honda indignación, pero están sometidos a él.

Junts es un aliado estructural de Sánchez, está entregado y sometido a él

¿Aunque Junts haya roto la negociación en Suiza?

Esta es la metodología procesista que Junts lleva en su ADN, que consiste en decir que rompes sin romper y luego haces una convocatoria y dices que llega un día histórico. Día histórico y ruptura falsa es 'procesismo'. No han roto.

En Moncloa creen que cuando regrese Carles Puigdemont, se podrá recomponer la relación. ¿Cree que con el PP también puede suceder?

Las relaciones no tienen que ver con la táctica, tienen que ver con los principios. No creo en los cordones sanitarios, tengo una relación fluida con todos los grupos del Parlament, pero tengo también muy claro que con un partido que sostiene que España es un Estado fascista y que los que no pensamos como ellos somos 'botiflers' y colonos, yo lo siento, pero no puedo tener acuerdos estables. Esto ya lo hace Sánchez.

El Govern estudia prohibir la compra especulativa de vivienda. ¿Qué le parece esta medida?

Es un paso más de Illa hacia la 'cubanización' del mercado de la vivienda, que ha tenido varias fases: la permisividad con el fenómeno okupa, la limitación del precio del alquiler y unas condiciones a los constructores sobre porcentajes de vivienda protegida que hacen inasumible construirla. Lo que nos faltaba es esta idea de liquidar definitivamente la propiedad privada, diciéndoles a los propietarios cómo y cuándo tienen que usar sus inmuebles. La propiedad privada es sagrada en democracia. No hay democracia sin propiedad privada.

Es profundamente antidemocrático liquidar la propiedad privada para garantizar el acceso a la vivienda. No hay democracia sin propiedad privada

El acceso a una vivienda también es un derecho. ¿Qué propone a corto plazo para poder garantizarlo?

Pensar que para garantizar un derecho tienes que liquidar otro es profundamente antidemocrático. No puedes liquidar la propiedad privada para garantizar la vivienda. Corresponde a los gobiernos promover vivienda social y alquileres a precios asequibles para los jóvenes, no quitarle a los privados sus propiedades.

Usted ha denunciado que no se esté ejecutando lo presupuestado en la red de Rodalies. ¿Su partido no tiene responsabilidad en eso?

Los menores grados de ejecución presupuestaria son del Gobierno de Sánchez, que gobierna desde hace ocho años, no desde hace ocho días. Hay que valorar y juzgar en democracia al que gobierna, no al que está en la oposición. Perseguir a la oposición en vez de asumir responsabilidades es casi estalinista.

Perseguir a la oposición en vez de asumir responsabilidades es casi estalinista

¿Cree que hay una dejadez del Estado en Cataluña?

Los políticos separatistas que condicionan a Sánchez han sido muy rápidos para resolver sus problemas personales -amnistía, malversación, sedición e indultos- y muy poco diligentes con los trenes, que les han importado un pimiento. Cuando han ido a hablar con Sánchez nunca les he oído negociar sobre infraestructuras.

Pero negociaron y acordaron el traspaso de Rodalies.

Sí, han creado una empresa mixta para colocarse. Son españolazos para cobrar de las empresas nacionales e 'indepes' para protestar y quejarse.

Los independentistas son españolazos para cobrar de las empresas nacionales e 'indepes' para protestar

Con unos nuevos presupuestos también se podría mejorar la inversión. ¿Los negociará?

El señor Salvador Illa me llamará, muy mimoso. Como cuando me dijo que se quería llevar bien conmigo, pero que no iba a pactar nada con el PP porque tenía dos socios que son ERC y los Comuns. Y se acabó. Es imposible negociar con quien ya te ha dicho que no quiere negociar nada.

Usted ha dicho que Cataluña merece más financiación y ahora hay una propuesta sobre la mesa. ¿Por qué no le gusta: por el fondo o por las formas?

Porque está destinada al fracaso: es un pacto exclusivamente de partidos, que no tiene una mayoría clara en el Parlament ni en el Congreso, ni siquiera en el propio partido socialista. El último sistema de financiación que funcionó y que fue respetado por todos es el de 2001. ¿Por qué? Porque lo pactaron todos. Hay que mirar qué necesidades de financiación tienes, que básicamente es la sanidad, y después decidir cómo te gastas el dinero. La ordinalidad aplicada exclusivamente a una comunidad autónoma es de chiste. Si aplicáramos la ordinalidad completa, la comunidad que saldría más beneficiada sería Madrid. ¿Estarían de acuerdo los separatistas? No. España es una nación de Europa y no el corral de la Pacheca.

¿Agotar la legislatura sin presupuestos? Quizá esta sea la única promesa que Sánchez cumpla en su vida

¿Cree que Sánchez cumplirá con su objetivo de agotar la legislatura?

Quizá esta sea la única promesa que cumpla en su vida.

Profesores, sanitarios y maquinistas han salido a la calle a protestar. ¿Qué está fallando?

El Govern lo que va a intentar es decir que la culpa es del horóscopo, la meteorología, la oposición o de los [gobiernos] anteriores. Tú te presentas a las elecciones para que las cosas funcionen. Si no son capaces de resolverlas y sólo saben culpar a los demás, que dimitan y que nos dejen paso a otros. Si tienes manifestaciones constantes y rechazo ciudadano, tendrás que asumir que lo que estás haciendo no va bien.

Sánchez ha aprobado un 'papeles para todos encubierto'; luego que no se queje si crece la xenofobia porque la fomenta él

El PP ha llevado a Bruselas la regularización extraordinaria de migrantes. ¿Qué propone para las personas en situación irregular?

Esta regularización tiene que hacerse de manera muy quirúrgica. En Cataluña hay 5.000 multirreincidentes con hasta 27 detenciones que, como no han sido juzgados, no tienen antecedentes penales. Estas personas no pueden ser regularizadas: deben ser expulsadas fulminantemente. ¿De verdad que a estas personas que van a seguir robando les tenemos que dar papeles? Es un auténtico disparate. Sánchez quiere aprobar un "papeles para todos" encubierto. Luego que no se queje si en algunos espacios crece la xenofobia porque la fomenta él.

Rufián llamó traidor a Puigdemont y ahora quiere ser líder de España. Con esta evolución ideológica, podría ser el candidato de Vox en 2040. Yo no lo descarto.

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, propone un frente para aglutinar a todos los partidos que hay a la izquierda del PSOE. ¿Qué le parece?

Si yo fuera independentista, llevaría un cabreo importante. Rufián llamaba traidor, eso de las 155 monedas de plata, a Puigdemont, y lo llamó cobarde, por no haber aplicado la declaración unilateral de independencia más de ocho segundos. Y ahora resulta que quiere ser el líder de España y se quiere presentar como el líder de la izquierda española. Con esta evolución ideológica, podría ser el candidato de Vox en 2040. Yo no lo descarto.