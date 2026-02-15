Las redes ultras atacan a la monarquía mientras Vox marca distancias con el Rey

Jaron Lanier (Nueva York, 1960), una de las voces con más autoridad a la hora de hablar de internet porque fue uno de los pioneros de Silicon Valley, escribió hace un libro hace ocho años en el que recomendaba salir de las redes sociales. Lanier ve Instagram, Facebook o X (antiguo Twitter) como instrumentos para manipular, asustar y aislar a los individuos, a los que alerta de que están quedando en manos de grandes corporaciones con intereses comerciales y políticos.

Las redes sociales son los principales canales de distribución en estos momentos de la propaganda de los partidos y, según un barómetro del Centro d’Estudis d’Opinió de la Generalitat del pasado noviembre, las personas que más las usan son los votantes de Vox y Aliança Catalana. El 60% de ellas dedican más de una hora al día a consultarlas. Por contra, los partidarios del PP y PSC son los que menos tiempo pasan y mejor aceptan no tener redes sociales.

El debate en torno al poder de la tecnología sobre la ciudadanía no ha calado todavía en España aunque el presidente, Pedro Sánchez, lo ha intentado introducir en varias ocasiones al denunciar que ha sido víctima reiterada de “campañas de bulos” y también cuando, recientemente, ha planteado vetar el acceso de los menores de 16 años a las redes e implantar un sistema para ver la “huella de odio y polarización” de las plataformas digitales. También la principal autoridad española, Felipe VI, está siendo objeto de campañas negativas, como señalan expertos en monitorización de redes. La Zarzuela se reserva su opinión sobre este fenómeno y no quiere hacer ningún comentario, aunque no vive de espaldas a la realidad de la “desinformación” y “los bulos” como queda patente en los discursos en los que el Rey denuncia esos fenómenos de forma genérica. También expresó su preocupación de manera improvisada cuando, en mitad de la visita a Paiporta por la dana, en noviembre de 2024, unos chavales le pidieron a gritos que tomara el mando de la situación. “No hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación informativa. Hay personas interesadas en que el enfado crezca, ¿para qué? Para que haya caos. Hay mucha gente interesada en esto”, lanzó.

Los indultos

El Monarca ha sufrido campañas de desinformación de manera intensa desde 2021, cuando el Gobierno empezó a defender los indultos del ‘procés’ y miles de mensajes en las redes exigieron al Rey que se negara a firmarlos, algo solo posible si hubiera incumplido su mandato constitucional. Parecida presión recibió con la amnistía. En los últimos tiempos, la lupa se ha posado sobre la monarquía y, en cuestión de minutos, se replican mensajes negativos sobre Felipe VI si en un discurso apoya el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países de Mercosur (rechazado por una parte de los agricultores), si se hace -junto con Letizia- una fotografía poco oportuna junto a los trenes accidentados en Adamuz o si la Reina no se santigua en el funeral en honor a las víctimas.

La etiqueta #Teamfacha

Julián Macías, experto en análisis de redes, fundador de Pandemia Digital y durante un tiempo coordinador de las redes de Podemos, lleva detectando mensajes negativos en torno a la monarquía desde la primavera de 2020, momento en el que muchos aparecieron acompañados de la etiqueta #teamfacha (equipo facha). Se distribuían mensajes ácidos y memes en los que se ridiculizaban a los políticos y también al Rey mientras se extendían mensajes que beneficiaban a Vox. De hecho, la cuenta ‘Españabola’, que inspiró la etiqueta #teamfacha, la llevaba Pau Ruiz, vinculado al partido de ultraderecha en Cataluña. Macías recuerda que en este espectro político siempre ha habido una parte antimonárquica, como en el siglo pasado la Falange apostaba por un Estado fascista, no por la vuelta del Rey.

Mari Luz Congosto, investigadora de redes sociales y profesora en el departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, detectó que la denominación de “Felpudo VI” empezó a lanzarse el 22 de junio de 2021 por la tarde, el día que el Consejo de Ministros concedió los indultos a los nueve condenados del ‘procés’. El siguiente paso para que la medida de gracia fuera efectiva era la firma del Rey y hacia él se lanzaron esos mensajes. Al día siguiente, ‘Españabola’ puso una foto del Rey bocabajo y los comentarios replicaron el “Felpudo VI”. También cuentas relacionadas con grupos radicales como Hazte Oír, Noviembre Nacional y Falange son muy activas en sus eslóganes contra la Corona.

Las protestas de Ferraz

Los cánticos “Felipe, masón, defiende tu nación” y “Échale huevos, Felipe, échale huevos” fueron los más escuchados a finales de octubre de 2023 en las protestas contra la amnistía frente a la sede del PSOE, en la calle de Ferraz (Madrid). Tanto Abascal como el entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, participaron en ellas. En aquel momento, públicamente los dirigentes de Vox no mostraban ningún distanciamiento respecto a la monarquía, algo que ha empezado a ocurrir hace dos años. Ya son dos las navidades en las que se niegan a comentar los discursos de Felipe VI en Nochebuena (en ambos pidiío serenidad en los debates públicos) y se le ha dado plantón en actos de todo tipo: desde la recepción del Doce de Octubre hasta la apertura del año judicial, con la excusa de no coincidir con Sánchez.

Según el sociólogo Paco Camas, el PP se está quedando “claramente como el principal legitimador” de Felipe VI

Este distanciamiento de Vox de la monarquía está teniendo una correlación en las encuestas. Paco Camas, sociólogo, director de investigación en Ipsos Spain, señala que el PP se está quedando “claramente como el principal legitimador” de Felipe VI. Camas afirma que, entre principios de 2025 y finales, el nivel de satisfacción con la monarquía de los votantes de Vox ha bajado un punto. “Estaba en un aprobado alto y ahora se ha quedado en un aprobado raspado mientras que en el PP se mantiene en un notable. Entre los votantes del PSOE y Sumar, la monarquía suspende”, remacha.

La batalla por la Corona ya no se libra en las plazas, sino en los algoritmos. Quizás por eso la Zarzuela abrió cuenta en X, en 2014, y en Instagram… en 2024. Diez años que han demostrado que el pulso por la imagen de la Corona se juega ahora en internet.