Madrid
Ayuso destituye a su consejero de Educación en plena negociación de la ley universitaria
La presidenta madrileña elige para el puesto de Emilio Viciana a la actual viceconsejera de Universidades, Mercedes Zarzalejo
Víctor Rodríguez
Cese en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destituido a su consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y ha puesto al frente de la Consejería a Mercedes Zarzalejo, actual viceconsejera de Universidades. El relevo llega cuando el Gobierno regional tramita la controvertida Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, uno de los compromisos de la legislatura visto con recelo desde la comunidad universitaria.
El nombramiento de Zarzalejo se hará efectivo a partir del martes, cuando se publique el decreto que lo oficializa en el Boletín Oficial regional (BOCM). Viciana deja de esa forma el cargo para el que fue nombrado en junio de 2023, tras la victoria electoral de Ayuso por mayoría absoluta en 2023. Entre sus encargos estaba el de sacar adelante la nueva ley que regulará el sistema universitario madrileño.
- La Aemet anticipa un giro en el tiempo: así será la segunda mitad de febrero en Andalucía
- Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera 'por el temporal
- El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas
- El acta arbitral sobre la expulsión de Matías Almeyda en el Sevilla-Alavés
- El Sevilla suma un punto ante el Alavés en un final en el que Almeyda fue protagonista con su expulsión (1-1)
- El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
- Nuevas normas para los patinetes: suben las multas y limitan dónde aparcar
- El Bizcocho, triunfador del Carnaval de Cádiz, actúa en Sevilla: fechas, horas y lugar