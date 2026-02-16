El PP reclama "discreción" y menos "ruido" en la negociación en Extremadura tras una sonada entrevista de Guardiola

Las aguas bajan revueltas en torno a la negociación entre el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura, donde el próximo 3 de marzo tendrá que celebrarse el primer debate de investidura, a la que aspira la popular María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta extremeña desde las elecciones del pasado 22 de diciembre. La dirección nacional de los de Alberto Núñez Feijóo reclamó este lunes "discreción" y menos "ruido", justo después de una sonada entrevista de Guardiola en OK Diario, donde entre otras cosas afirmó que su feminismo es el mismo que el del partido de Santiago Abascal, y afirmó que Pedro Sánchez es el que le da "miedo" y no la extrema derecha.

Fue la vicesecretaria de Sanidad y Política social de la cúpula popular, Carmen Fúnez, quien en la rueda de prensa semanal del partido después de su reunión ordinaria lanzó ese claro mensaje a su baronesa, y obviamente también a Vox. "Lo que he dicho es exactamente lo que queríamos decir en el día de hoy, es que en estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa, trabajo responsable, que es lo que esperan los extremeños de nosotros, del Partido Popular. Nos han dado el 43% de los votos, sumamos más que toda la izquierda junta, le sacamos diez puntos al segundo partido, y eso lleva una carga de responsabilidad sobre la que tenemos que ser coherentes, coherentes y consecuentes", afirmó Fúnez, repreguntada en esa rueda de prensa. Fuentes de la dirección popular lo ratifican, y aseguran que sobra tanto el mencionado ruido como, incluso, "titulares".

Por lo demás, Fúnez dejó claro que solo Guardiola puede ser la persona elegida, porque así lo quisieron los extremeños, que le otorgaron una victoria histórica, con más del 40% de los votos y una ventaja inédita sobre el PSOE, que hasta el año 2023 había gobernado la región siempre en democracia, salvo una única legislatura, la que protagonizó el popular José Antonio Monago, hoy senador, entre 2011 y 2015.

Acerca de lo dicho por Guardiola sobre Vox y el feminismo, Fúnez, una veterana dirigente del partido muy vinculada al ámbito de las políticas sociales, contestó así: "Soy una convencida de las políticas de igualdad, absolutamente. Lo he sido toda mi vida. Y sí que puedo decir que creo en un feminismo sin ningún tipo de etiquetas, en un feminismo donde las mujeres tengan acceso, en igualdad de oportunidades, y también vivan con igualdad de derechos. No sé si la señora Guardiola hacía referencia a ese feminismo que defiende el burka o el niqab en nuestro país, que desde luego son feminismos que no se entienden. Nosotros defendemos ese feminismo que respeta la dignidad de la mujer".

Precisamente este martes, en el pleno semanal en el Congreso de los Diputados se debatirá una Proposición de Ley de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacio públicos, una medida que el PP hace tiempo que incorporó a sus documentos programáticos.

