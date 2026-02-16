El PSOE de Extremadura pide explicaciones a Guardiola tras afirmar que su feminismo es el de Vox: "No es igualdad, es misoginia"

El PSOE de Extremadura ha tildado de "lamentables e irresponsables" las declaraciones de la Junta en funciones, María Guardiola, en las que afirma que el feminismo que ella defiende "es el mismo que defiende Vox". Los socialistas han exigodo explicaciones a la jefa del Ejecutivo sobre cuál es su posición "real" en materia de igualdad y violencia de género tras comprobar cómo, con sus palabras, "se une a la corriente ultra para poder navegar y no hundirse".

"En 2023 María Guardiola ya afirmó que no gobernaría con quienes niegan la violencia que sufren las mujeres, pero no solo se plegó entonces a quienes sostienen esas posiciones, sino que ahora parece asumir y reproducir su marco ideológico y discursivo, alejándose de los consensos básicos que han permitido avanzar en derechos y libertades", afirma el PSOE en un comunicado.

Pacto posible

Guardiola se ha expresado así en una entrevista publicada por Ok Diario este lunes, en la que afirma que no se avergüenza de pactar con Vox y que, de hecho, "quiere" que la formación de Santiago Abascal sea su socio de gobierno. A menos de dos semanas de someterse a una investidura para la que aún no tiene apoyos, insiste en que el pacto es posible porque a ambos partidos les unen "muchas más cosas de las que nos separan".

"Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", afirma Guardiola literamente en la entrevista.

La presidenta añade: "Se ha creado un estereotipo porque tengo un perfil mucho más facilongo a la hora de dibujar una feminista. En su día se viralizaron algunas intervenciones donde defiendo el feminismo de verdad y con mucho orgullo. Defiendo también el respeto a las personas LGTBI. Pero el feminismo que defiendo no es del de la izquierda, ni el de la pancarta, ni el feminismo que saca violadores a la calle, ni el que compra pulseras por AliExpress para los maltratadores, ni ese feminismo de babosos que acosan a mujeres sin que nadie mueva un dedo. Yo defiendo el feminismo de verdad. Lucho por la igualdad real entre hombres y mujeres. Ésta es una lucha conjunta de toda la sociedad, sin excluir ni demonizar a los hombres".

El negacionismo de Vox

El PSOE extremeño ha tildado de "lamentables e irresponsables" estas declaraciones. Recuerda que el feminismo es un movimiento político y una ideología democrática que persigue la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la erradicación de la violencia que sufren las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación por razón de género.

Estos objetivos, según los socialistas, son "radicalmente incompatibles" con las posiciones que mantiene Vox, una formación "que ha negado de manera reiterada la existencia de la violencia machista y ha cuestionado los avances logrados en materia de igualdad en nuestro país". "Vox no solo no es feminista, sino que alimenta la misoginia, señala al feminismo como culpable de los males de la sociedad, niega la violencia de género y vincula las agresiones sexuales no al machismo, sino a la inmigración", consideran.

"Vox difunde una imagen retorcida del feminismo, en su estrategia de fake news, acusando a las feministas de incitar a la violencia contra de los hombres. Compara feminismo y nazismo, engorda los datos de denuncias falsas para deslegitimar a las víctimas de violencia de género y ridiculiza las instituciones encargadas de la igualdad tachándolas de chiringuitos", ha criticado el PSOE tras reafirar su compromiso con el feminismo que lucha por la igualdad real, la coeducación, la conciliación y la lucha contra la violencia de género "frente a un Vox que propone eliminar las asignaciones presupuestarias para estas políticas porque niega las desigualdades por razones de sexo y la violencia de género".