Vox ve "avances" para pactar en Extremadura pero exige a Guardiola "hechos, no palabras"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha admitido este lunes que es un avance que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, diga que les quiere como socio de gobierno, pero ha exigido "hechos, no palabras" para apoyar su investidura el próximo 3 de marzo.

"Es un paso, está muy bien", ha dicho Fúster sobre una entrevista concedida por Guardiola a 'Okdiario' en la que asegura que a PP y Vox les unen muchas más cosas de las que les separan. El dirigente de Vox ha reconocido que les gusta esa "música", pero ha subrayado que la presidenta extremeña debe poner ahora también la letra porque no negociarán a partir de declaraciones públicas.

Lejos del acuerdo

"La música está bien, pero ¿dónde está la letra? La tiene que poner ella, y se pone sentándose y ofreciendo en sintonía con esa música", ha señalado. Fuster ha reiterado que están dispuestos a colaborar para entrar al Gobierno, pero con "garantías reales de cambio" en las políticas. "No basta con desterrar a Sánchez por muy necesario que sea", advierte.

Fúster ha reiterado que Vox no está "para sostener ambigüedades ni servir de muleta a nadie". "Si el PP quiere el apoyo de Vox tendrá que hablar claro y comprometerse con medidas concretas que nos piden los electores, no puede intentar utilizarnos mientras nos mira por encima del hombro", ha señalado.

Áreas prioritarias

El portavoz de Vox ha repetido que las áreas prioritarias para Vox en la negociación son políticas ecológicas, inmigración ilegal, gasto político, fiscalidad, memoria histórica e ideología de género. Al respecto, Fúster ha asegurado que Guardiola aún "no ha presentado ninguna propuesta" y el acuerdo está "lejos", pese a que las conversaciones están en marcha y más avanzadas de lo que el PP "quiere reconocer".

Ahora bien, si la presidenta habla claro, se compromete con medidas concretas y respeta a los votantes de Vox, tendrá "facilísmo" volver a gobernar en Extremadura. No obstante, la formación no se acaba de fiar, porque "Guardiola está en sintonía hoy con Vox, pero desintonizada con la misma señora Guardiola que llamaba 'señoro' a Santiago Abascal en campaña electoral". "Parece que hay tantas Guardiolas como partidos populares, pero nos alegra mucho ese paso", ha concluido el portavoz tras reiterar´que paraVox, "no cabe la abstención".