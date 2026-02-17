Anticorrupción reclama a la jueza que pida a Vivienda los informes de las adjudicaciones de los pisos protegidos de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la jueza que instruye la causa por las polémicas adjudicaciones del residencial de viviendas protegidas Les Naus de Alicante que investigue los 140 visados, así como a la cooperativa y a la mercantil que gestionó la promoción, Fraorgi S.L.

El Ministerio Público ya ha formalizado en el juzgado la denuncia que ha interpuesto por las presuntas irregularidades en la que, de entrada, aprecia indicios de al menos cuatro delitos: prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios y aprovechamiento de información privilegiada. Esto a expensas de que el resultado de las pesquisas obligara a ampliar o modificar los cargos.

Los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, han pedido a la magistrada Amparo Rubio que reclame a la Conselleria de Vivienda el resultado de las investigaciones que está llevando a cabo para comprobar si los adjudicatarios realmente cumplen los requisitos para acceder a este tipo de vivienda protegida.

Declaraciones

La recopilación de estos informes va a marcar estos primeros meses de pesquisas, por lo que aún sería pronto para que se empiecen a pedir declaraciones tanto de investigados como de testigos.

Tal como adelantó este diario, la magistrada Rubio abrió una investigación tras la denuncia presentada por el sindicato ultra Manos Limpias. La jueza, como marca la ley, reclamó entonces las interpuestas hasta ese momento en la Fiscalía por el PSOE, Sumar, el Ayuntamiento de Alicante y Vivienda.

Documentación falsa

En la denuncia presentada este lunes por Anticorrupción en el juzgado, la Fiscalía centra el foco en las pesquisas que desde que INFORMACIÓN destapó este escándalo está llevando a cabo la conselleria que dirige Susana Camarero para examinar caso por caso y comprobar si, por ejemplo, se ha aportado documentación falsa para acceder a estos pisos. Una investigación que arrancó tras conocerse que uno de los técnicos encargados de validar esos expedientes dio luz verde al de su mujer, arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, con datos no veraces.

Denunciados

A falta de una ampliación anunciada según los resultados de estas averiguaciones, la denuncia de Vivienda está dirigida contra este funcionario, que ha sido expedientado y está suspendido de empleo y sueldo. Menos concreto es el Ayuntamiento, aunque pone el foco en el arquitecto municipal Francisco Nieto, que intervino en el expediente y es propietario de un piso en Les Naus.

El PSOE, por su parte, apunta directamente a la ya exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; a la que fuera directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, la funcionaria María Pérez-Hickman; al citado arquitecto municipal; al administrador único de Fraorgi S. L., Francisco Ordiñana; y a los miembros de la Junta de Gobierno Local del Consistorio alicantino.

