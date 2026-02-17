El Supremo declara delito de odio llamar "negro de mierda" a un inmigrante

Si usted tiene previsto ir al fútbol y llamar "negro de mierda" o "mono" a un jugador de raza negra, sepa que de ser identificado será condenado por un delito de odio. El Tribunal Supremo lo ha declarado en una sentencia en la que confirma la condena por este delito y otro de amenazas leves a una persona que insultó en esos términos al propietario de un establecimiento, porque la máquina de tabaco se le había quedado un euro.

Cuando el propietario le señaló que para esa reclamación debía dirigirse al encargado de al máquina, el hombre le gritó "negro de mierda, te voy a matar", y cuando llegaron agentes de policía, delante de estos volvió a gritar: "Negro de mierda, os vamos a tirar del barrio, nos están estafando". También llamó a los inmigrantres "monos" y recriminó a los policías que le trataran a él así, siendo español, y a ellos no.

La Audiencia de Valencia le condenó a seis meses de prisión por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas del art. 510.2 a) y 5 del CP (Código Penal) y a 6 meses de multa de una cuota diaria de 6 euros y con responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por 2 cuotas impagadas. Ese delito también incluye inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por 3 años y medio. Por el delito de amenazas del artículo 171.7 del Código Penal la multa se le amplió a siete lo que suma un total de 1.260 euros.

Exclusión social

Tras analizar los hechos, el Tribunal Supremo declara que el ataque a la víctima se produjo por exclusión social, ya que la víctima no tenía nacionalidad española, lo que integra el delito de odio. Considera que el acusado utilizó el término “negro de mierda” con clara intención de odiar a la víctima por razón de su raza y color de piel, atacándole en su dignidad con una expresión que señala que "se utiliza con suma frecuencia, incluso en espectáculos públicos y, sobre todo, deportivos, profiriendo esta expresión no solamente en tono despectivo, sino como expresa manifestación de odio al diferente por su raza".

Añade que se integra el delito de odio en cuanto a una postulación de la exclusión social y territorial. "No cabe, así, en un Estado social, democrático y de derecho ataques a las personas por su condición de 'no españoles', como si los agentes de policía tuvieran que tratar a estos de una manera diferente a quienes tienen nacionalidad española. Esta referencia supone claramente una discriminación integrante de exclusión social. O por la raza de la víctima y el color de su piel, porque se produce un ataque por odio al diferente por el color de su piel y lo expresa en dos ocasiones", afirma la resolución.

