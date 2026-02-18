El cese de Viciana se envenena y aboca a Ayuso a gestionar su primera crisis en el Gobierno regional de la legislatura

Anunciado el lunes a última hora de la tarde, el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha terminado por desencadenar una inesperada crisis no solo en la consejería, también en el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Al mediodía del martes, mientras se celebraba una reunión de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, el portavoz del PP en la misma, Pablo Posse anunciaba, primero, que dos directores generales de la Consejería, el de Universidades, Nicolás Casas, y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera, cesarían en los próximos días, y después, que él mismo renunciaba a su acta de diputado.

No era el único. Otras dos parlamentarias regionales populares, Mónica Lavín, portavoz en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, y Carlota Pasarón, portavoz en la de Juventud, también han entregado el acta, según fuentes del Grupo Popular "por motivos personales". Posse y Lavín, son, además, miembros del Comité Ejecutivo del PP de Madrid.

Tanto los dos directores generales como los parlamentarios pasan por ser próximos a Viciana. Desde la oposición se les incluye en lo que han dado en llamar el grupo de Los Pocholos, a los que se vincula, como al propio Viciana, con Antonio Castillo Algarra, dramaturgo, miembro de la junta directiva del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y al que se atribuye cierta influencia en asuntos de la Comunidad. Él fue el que sugirió el nombre de Emilio Viciana, entre otros, cuando en 2023 en el entorno de la presidenta y del PP madrileño se buscaban caras nuevas para el Gobierno, la Asamblea y los equipos municipales.

Desde Sol se ha defendido el nombramiento de Mercedes Zarzalejo en sustitución de Viciana como un movimiento de impulso a la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), uno de los principales encargos encomendados al ya exconsejero cuando fue nombrado, en junio de 2023, después de la victoria de Ayuso por mayoría absoluta en mayo de ese año. En estos más de dos años, Viciana no ha conseguido elaborar un texto que poder llevar a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación. Tanto en entornos universitarios como políticos se le reprocha inexperiencia en un ámbito como el universitario que requiere de conocimiento de muchas peculiaridades.

El exconsejero, administrador civil del Estado, había pasado por varios ministerios como alto funcionario, pero carecía de experiencia política y en educación, circunstancia que ha pesado en su contra. Zarzalejo, por el contrario, presenta un perfil marcadamente más político tras haber sido concejal en la oposición primero y alcaldesa después de San Martín de Valdeiglesias, entre 2019 y 2023, y diputada regional. Conocida por haber sido voz del PP en la llamada comisión Begoña, la comisión de investigación que se constituyó en la Cámara de Vallecas para indagar si había habido trato de favor de la Universidad Complutense a la esposa del presidente del Gobierno, ya fue elevada a la Viceconsejería de Universidades el pasado octubre.

También es doctora en Derecho, ha pasado como personal docente e investigador por varias universidades y ha sido miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Un bagaje que en Sol han valorado también. Desde el Gobierno regional se subraya la importancia de apuntalar un nuevo modelo de financiación plurianual para las universidades que concierne a varias consejerías, cuya definición preocupa mucho a los rectores y que concita de entrada el rechazo abierto de gran parte del resto de la comunidad universitaria.

De momento, ante las salidas de Casas y Rodríguez de Llera de las direcciones generales, en el Gobierno regional se asegura que son "norma habitual": cuando cambia el consejero el equipo también cambia. Ya se ha pensado en los nombres de los sustitutos, que se conocerán pronto, posiblemente se aborde en el Consejo de Gobierno de hoy.

Más han sorprendido las renuncias de los tres portavoces parlamentarios pese a proceder del mismo entorno. En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario Popular ya se han avanzado los nombres de los tres sustitutos, de los que destacan sus perfiles "muy municipalistas". Se trata de Eva María Gallego Berzal, alcaldesa de Madarcos; Irene Zamora Sánchez, exalcaldesa de Collado Mediano, y Paul Rubio Falvey, exconcejal de Villaviciosa de Odón y actual coordinador de Seguridad y Emergencias de Móstoles.

La oposición, entretanto, busca las grietas en el cese de Viciana. El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha asegurado que el PP de Ayuso "se desmorona". Desde Más Madrid, entretanto, se entiende que toca retirar la Lesuc y empezar de cero. "Si la consejera Zarzalejo quiere seguir confrontando con la universidad pública, asfixiando a la universidad pública y enfrentándose a la comunidad educativa, el camino que le espera es el mismo que el de Emilio Viciana", ha apuntado su portavoz adjunta y en la Comisión de Educación de la Asamblea, María Pastor.