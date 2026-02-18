Caso Montoro
El despacho que fundó Montoro carga contra Hacienda y pide al juez que no investigue las cuentas del exministro
Alega que lo firma un único funcionario que utiliza expresiones sesgadas pese a no encontrar ninguna irregularidad fiscal
La defensa de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro investigado por tráfico de influencias, carga duramente contra el informe de la Agencia Tributaria que apunta a la existencia de inversiones y transferencias "cuyo origen o beneficiario último se desconoce", por lo que pide al juez de Tarragona Rubén Rus que rechace "los mandamientos y comisiones rogatorias propuestos", entre los que figuran el acceso a las cuentas bancarias del propio Montoro.
Según el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el informe conocido el pasado viernes viene firmado por un único funcionario de la Agencia Tributaria que viene trabajando en colaboración con la fiscal asignada a la instrucción, Carmen García Cerdá, "sin que conste visado alguno de los órganos técnicos" de Hacienda, y además "se extralimita manifiestamente respecto de la encomienda recibida del juez instructor e incluso respecto del verdadero objeto de investigación".
Por esta razón, la defensa ejercida por el abogado Carlos Rubio Soler ha presentado un recurso contra la admisión del informe por el juez, oponiéndose a la práctica "de las nuevas y a estas alturas asombrosas diligencias" que se proponen en dicho informe. Entre otros aspectos, según informa esta redacción, el documento advierte de la "llamativa amortización de una hipoteca" de 300.000 euros por parte del exministro de Hacienda del PP con respecto a la renta declarada durante los años correspondientes a este préstamo.
