Partido Socialista
El PSOE no teme que el escándalo del DAO reabra la crisis de las denuncias por acoso sexual en el partido
La dirección socialista asegura que es un caso "absolutamente diferente" que afecta a un alto funcionario sin relación ninguna con Ferraz
El PSOE no teme que se reabra la pesadilla que provocaron las denuncias por acoso sexual en el partido tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Así lo aseguran fuentes de la dirección socialista, que dicen que el tema es "absolutamente diferente" al que hizo mucho daño a la formación tras las denuncias contra Francisco Salazar o ante la multiplicación posterior de casos en muchos ámbitos del partido.
"No tiene para nada el mismo impacto que gente del partido sean objeto presuntamente de denuncias a que lo sea un funcionario público sin vinculación con el PSOE", explican desde la sede de la calle Ferraz. "Era un cargo de confianza del ministro del Interior, que tenía con él una relación estrictamente profesional", añadieron.
A finales de 2025 comenzaron a estallar multitud de casos en el PSOE a todos los niveles, desde la Ejecutiva Federal, hasta ayuntamientos y cargos intermedios. La actuación de esta formación fue siempre tajante y se saldó con las dimisiones de los denunciados. Aun así, le costó una importante crisis de credibilidad en especial entre el electorado femenino, uno de los puntales del Partido Socialista.
Ahora, lo que ha provocado la indignación del PSOE, al igual que la del Gobierno, ha sido "el cinismo y la desvergüenza" del PP, al que acusan de "no tener límites". Fuentes de la formación política insisten en que dos semanas después de que estallara el presunto caso de acoso que afecta al alcalde de Móstoles, municipio de Madrid de 215.000 habitantes, "Feijóo sigue sin hacer nada, la concejala se ha querellado por acos y ha tenido que dejar su trabajo, pero el alcalde sigue en su puesto mientras Feijóo está callado".
"Mientras el PP protege y calla, el PSOE actúa; frente a la firmeza de Pedro Sánchez, las dudas y el silencio cómplice de Feijóo", ha dicho el partido en una nota pública.
- Un frente con lluvias tocará Andalucía: serán dos días y los avisos de Aemet serán por viento y oleaje
- Matalascañas tendrá una 'zona azul diferente': cuatro áreas y estos precios para soportar hasta 40.000 coches al día
- Entra en vigor en febrero la nueva norma que limita los patinetes en Sevilla: casco, velocidad máxima, chaleco reflectante y multas de 500 euros
- La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer, Olga Pérez, por la compraventa de la parcela del Higuerón a Emvisesa
- El Día de Andalucía no genera de manera automática un descanso extra por caer en sábado: esto dicen los expertos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 17 de febrero de 2026
- Cómo afectará la borrasca Pedro a Sevilla: esta es la previsión de lluvias el día que entrará el frente
- Autorización definitiva para el nuevo barrio del Puerto de Sevilla: albergará 700 viviendas en torres de 14 plantas