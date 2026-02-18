Sara Fernández

Sánchez blinda a Marlaska ante la acusación del PP de "tapar" el caso de acoso del DAO: "Actuó con contundencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el PP ha pedido su dimisión por interpretar que ha "tapado" el caso de agresión sexual a una subordinada del comisario José Ángel González, director adjunto de la Policía Nacional (DAO). "Lo importante es cómo se actúa", ha señalado en una rueda de prensa desde Nueva Delhi (India), para defender que "el Gobierno ha actuado con empatía, coherencia y contundencia" tras conocerse la tarde de este martes la denuncia. Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha contraatacado a Alberto Núñez Feijóo para reclamarle coherencia y que "haga lo mismo" por las denuncias de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles por parte de una exconcejala.