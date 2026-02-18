El camino a la investidura
Vox mantiene la presión sobre Guardiola: "Dependerá del PP cómo evolucionen las negociaciones"
Garriga insta a Feijóo a preguntar a la presidenta extremeña "qué es lo que le incomoda del programa" de la formación mientras Buxadé exige que los populares "se aclaren"
Vox mantiene la presión sobre la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y tras la polémica en torno al feminismo sitúa en el tejado del PP la responsabilidad de desbloquear unas negociaciones que, a dos semanas del pleno de investidura, siguen sin avances públicos.
"Vamos a seguir con la mano tendida, pero con la firmeza, la contundencia y la coherencia de nuestros principios", ha afirmado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. En declaraciones a los medios este miércoles desde Barcelona, el dirigente ha instado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a hablar con la presidenta extremeña para preguntarle "qué es lo que le incomoda del programa" de Vox.
Reparto de cargos
Garriga ha asegurado que su partido no ha llegado a la política para "estafar como hace históricamente el PP a los españoles", sino para protagonizar un "cambio real". Así, ha reiterado que cualquier debate debe centrarse en el programa, dejando claro que Vox no participará en "el juego tradicional de los políticos del reparto de cargos como pretende transmitir el PP sobre estas negociaciones".
En la misma línea, el eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé ha señalado que Génova y el PP extremeño "tienen que aclararse" y decidir "qué es lo que quieren para los extremeños y con Vox", porque, a su juicio, "cada dos horas mantienen una posición distinta".
Garantías de cambio
En declaraciones a los periodistas en Santander, Buxadé ha indicado que, "ante los antecedentes", Vox quiere estar en el Gobierno extremeño para asegurar el cumplimiento de los compromisos que se puedan alcanzar con el PP. Vox aborda la negociación con "tranquilidad, prudencia y criterio claro", sabiendo qué aspectos del programa quiere negociar.
Más sintonía en Aragón
Frente a la situación en Extremadura, Buxadé ha reconocido que en Aragón las negociaciones están siendo "más fluidas". "Yo creo que además todo el mundo lo sabe; se ve en las declaraciones de los líderes del Partido Popular en Aragón, que son mucho más prudentes, más tranquilos", ha afirmado.
En las elecciones aragonesas del 8 de febrero, el PP de Jorge Azcón ha obtenido 26 escaños (dos menos), mientras Vox ha duplicado su representación hasta los 14. El PSOE se ha quedado en 18 (-5), Chunta Aragonesista ha logrado seis, Aragón Existe dos e IU-Sumar uno.
Mirando a Castilla y León
De cara a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, Vox ha mostrado su ambición de seguir creciendo. Buxadé ha asegurado que sería "un sueño" poder doblar representación y alcanzar un 34%, lo que ha considerado un "gran resultado".
El dirigente ha señalado que la aspiración es consolidar el proyecto de Vox y estar en condiciones de impulsar cambios en gasto público, seguridad, inmigración y sector primario, y ha confiado en que el PP "esta vez no nos engañará, como hizo con el asunto migratorio", en alusión a la ruptura de la coalición en la Junta en julio de 2024.
- Un frente con lluvias tocará Andalucía: serán dos días y los avisos de Aemet serán por viento y oleaje
- Matalascañas tendrá una 'zona azul diferente': cuatro áreas y estos precios para soportar hasta 40.000 coches al día
- Entra en vigor en febrero la nueva norma que limita los patinetes en Sevilla: casco, velocidad máxima, chaleco reflectante y multas de 500 euros
- La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer, Olga Pérez, por la compraventa de la parcela del Higuerón a Emvisesa
- El Día de Andalucía no genera de manera automática un descanso extra por caer en sábado: esto dicen los expertos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 17 de febrero de 2026
- Cómo afectará la borrasca Pedro a Sevilla: esta es la previsión de lluvias el día que entrará el frente
- Autorización definitiva para el nuevo barrio del Puerto de Sevilla: albergará 700 viviendas en torres de 14 plantas