Yolanda Díaz cierra filas con Marlaska tras el caso del DAO: "Ha hecho lo que se tenía que hacer"

Yolanda Díaz cierra filas con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después del caso de presunta agresión sexual del número dos de la Policía Nacional, el Director Adjunto (DAO), José Ángel González, que dimitió tras admitirse a trámite la querella por parte de su expareja. La vicepresidenta segunda y máxima representante de Sumar en el Gobierno ha señalado que el ministro socialista "ha dado explicaciones" y "se ha hecho lo que se tenía que hacer".

En una entrevista en La Sexta, la dirigente pidió que "se aclaren todos los hechos y se abra una investigación sobre lo sucedido", descartando por ahora la petición de explicaciones. "El ministro ha comparecido hoy mismo, ha dado explicaciones", argumentó. Argumentó además que "esta persona no está en su cargo" y avanzó que "todas las acciones que se tengan que hacer, me consta que se van a tomar", defendió Yolanda Díaz, en una defensa cerrada de Grande Marlaska.

En este sentido, sí reivindicó que "tenemos también derecho a saber por la gravedad de los hechos", pero argumentó que "creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer".

La vicepresidenta segunda pasó a cargar contra el PP, que en la sesión de control de este miércoles centró sus críticas en este caso, llegando a pedir dimisiones. "Esto que está haciendo el PP jamás debe hacerse en política", criticó la vicepresidenta segunda, que pasó al ataque y a "reprochar al Partido Popular no solo el caso de Móstoles, sino recuerden ustedes lo que dijo el señor Feijóo, que justificó, pues, el maltrato a una mujer porque el hombre tuvo un divorcio duro".

Así, reclamó al Partido Popular "que deje de jugar con esto", criticando "los golpes al adversario político a través, nada más y nada menos, que de la violencia machista". "Las mujeres no necesitamos esto".

IU, más duro

La posición de Yolanda Díaz contrasta con Izquierda Unida, que sí ha cuestionado la actuación del Ejecutivo. El portavoz parlamentario adjunto de IU, Enrique Santiago, aseguró en el Congreso que pedirán cuentas al Gobierno sobre las razones por las que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional no ha dimitido hasta ahora por una agresión sexual supuestamente cometida el 23 de abril de 2025.

"Es sorprendente", defendió Santiago en los pasillos de la Cámara Baja, donde también cuesitonó que no cesara "de inmediato" a todos los comisarios generales que han encubierto estos hechos o que han coaccionado a la víctima.

Dicho esto, el portavoz parlamentario de IU ha urgido a reformar los procedimientos internos en la Policía para que "estas cosas no ocurran". "En otras Administraciones públicas no ocurren porque los funcionarios tienen capacidades sindicales reales de negociación colectiva y de establecer protocolos, y no se entiende que en la Policía Nacional no existan", defendió, informa Europa Press.

Podemos pide "responsabilidades"

Más allá aún ha ido Podemos, que ha exigido al Gobierno "consecuencias y responsabilidades políticas", según ha defendido el portavoz del partido, Pablo Fernández, en declaraciones a medios de comunicación. También ha criticado la defensa férrea de Pedro Sánchez, que ha blindado al titular de Interior.

"Yo no comprendo cómo el presidente Sánchez se empecina en confirmar o en apoyar a un ministro que es un auténtico desastre, y sobre todo ante unos hechos de tal gravedad", se preguntó el dirigente, que calificó de "infame" y de "catastrófica" la política llevada a cabo por el ministro del Interior, tras lo que ha recordado la tragedia en la valla de Melilla.

"Es terrorífico que el director adjunto operativo de la Policía Nacional haya cometido una presunta agresión sexual tan terrible. Si la policía está dirigida por un sujeto como éste, pues yo creo que algo falla estrepitosamente en nuestro país", ha concluido el de Podemos.

Suscríbete para seguir leyendo