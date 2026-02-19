La Audiencia de Madrid no ve delito en que el presidente de la Audiencia Nacional informara a Ábalos de la absolución de Trapero

La Audiencia Provincial de Madrid no aprecia delito que justifique reabrir las diligencias abiertas en relación con los mensajes que el entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, envió al que era ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en relación con la sentencia que se disponía a dictar una de las secciones, en la que se absolvería al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero de cualquier responsabilidad en el 'procés'.

En el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Audiencia madrileña explica que "la presentación de una denuncia o querella no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal, sino que se precisa la realización de una inicial valoración jurídica de la misma [...] que puede conducir a su inadmisión a trámite sin más", sino que el juzgado debe analizar primero si hay indicios de delito de revelación de secretos por anunciar a Ábalos en agosto de 2020 que en la segunda quincena de septiembre se notificaría la absolución de Trapero.

Navarro fue denunciado por un delito de revelación de secretos después de que 'El Mundo' adelantara unos mensajes en los que el expresidente de la Audiencia Nacional informaba al entonces ministro de Transportes de la sentencia. "¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!", le comentó el 15 de agosto de 2020.

El exministro ahora imputado en el caso Koldo se lo reenvió al presidente del Gobierno que contestó con un "OK". El 30 de septiembre Navarro avisó de que "la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero". Añadía que los medios "publicarán en cualquier momento la absolución". Por si quedaba alguna duda sobre cuáles eran sus intenciones con el envío, señalaba: "Para que lo manejéis".