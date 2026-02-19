Feijóo pide la dimisión de Marlaska por la denuncia contra el jefe de la Policía: "Si no lo conocía es un incompetente"

"Si no lo conocía es un verdadero incompetente". Así ha reaccionado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a la prensa desde Granollers, al ser preguntado por la denuncia contra el número dos de la Policía por un delito de agresión sexual. Feijóo ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no podía no conocer el caso y ha vuelto a pedir que dimita o sea cesado del cargo por el presidente del Gobierno.

Feijóo considera evidente que el número dos del jefe de Policía conocía los hechos y que intentó que la presunta víctima retirase la denuncia, y ha insistido en que "con toda esta información, cuesta mucho de creer que el ministro de Interior no conociese los hechos". La denuncia contra el comisario José Ángel González es del 9 de enero.

El líder de los populares ha hecho estas declaraciones después de vivista la fábrica de Pastas Gallo acompañado el senador del PP Juan Milián; del alcalde de Castelldefels y presidente provincial del PP, Manu Reyes; así como del portavoz en el Parlament Juan Fernández.

Al terminar su visita, Feijóo ha aprovechado su atención a los medios para hablar del caos de Rodalies y para hacer varias promesas en caso de que llegue a la Moncloa, como visitas cada tres meses a Catalunya del ministro de Fomento para supervisar la ejecución de las obras para mejorar el servicio.