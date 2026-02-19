Mazón ya tiene chófer en su oficina de expresidente

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya ha nombrado al chófer al que tiene derecho en su oficina como expresidente. Casi cuatro meses después de dejar el cargo, el antecesor de Juanfran Pérez Llorca ha nombrado a un trabajador eventual más en su equipo.

Se trata de Manuel Moya Mullor, que ejercerá las funciones de conductor y cobrará, por ello, lo equivalente al personal eventual C5, según indica la resolución del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicada este viernes. Ese sueldo equivale a 42.313,06 euros brutos anuales.

El conductor ya figura en otras publicaciones anteriores del diario autonómico, como cuando fue nombrado como “personal funcionario de carrera del cuerpo de servicios auxiliares de conducción de vehículos” tras haber superado un proceso excepcional de estabilización convocado por la Conselleria de Justicia. Era marzo de 2025 y el departamento ya lo lideraba Nuria Martínez, la actual consellera, con Carlos Mazón aún como expresidente.

Resolución del DOGV en el que se nombra al conductor del expresidente Mazón. / INFORMACIÓN

Curiosamente, Moya figuró en el número 13 de la lista de Unión Centrista-Centro Democrático y Social (UC-CDS) en las elecciones autonómicas de 1999 (que ganó el PP por mayoría absoluta) por la circunscripción de Alicante. En aquel momento el CDS ya había dejado de contar sin su gran activo, su fundador, Adolfo Suárez, que había dejado la formación a principios de la década y mucho de sus militantes abandonaron con él el partido.

Quien lideraba aquella lista de UC-CDS por Alicante era Manuel Estevan Navarro, que fue candidato con una formación independiente a la Alcaldía de Villena en 2007. Curiosamente, aquel mismo año, Carlos Mazón figuraba como número 17 en la lista del PP por la circunscripción de Alicante y se quedó a un solo escaño de resultar elegido, ya que su partido, que logró mayoría absoluta, sacó 16 representantes por la provincia.

Oficina de expresidente

Este es el segundo nombramiento de Mazón para su oficina de expresidente. El primero fue el de su jefe de Gabinete en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, nombrado a finales del año pasado con un sueldo de unos 58.000 euros anuales. Mazón tiene derecho a un asesor más en su equipo, según la Ley 6/2002, de 2 de agosto, del Estatuto de los ex presidentes de la Generalitat Valenciana. El expresidente tiene derecho a cobrar por este estatus durante dos años y medio, el mismo tiempo que ocupó el Palau de la Generalitat, mientras que el cargo de sus asesores puede ser vitalicio salvo cese por decisión del expresidente. Actualmente, el ex jefe del Consell ejerce como diputado del PP en las Cortes Valencianas.

La oficina de expresidente de Mazón se encuentra en la calle Ingeniero Lafarga 2, adyacente al paseo de La Explanada de Alicante, concretamente en el edificio Mónaco.