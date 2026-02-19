La mujer que denuncia al DAO por violación pide que la Guardia Civil, no la Policía, acredite los audios de la agresión

La acción penal presentada contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González por una subordinada cuenta con un punto fuerte, una grabación de 40 minutos que acreditaría la agresión sexual, y que es muy probable que sea cuestionada por la defensa del exjefe policial una vez el juez David Maman comience la instrucción del caso.

Por ello, y adelantándose a este movimiento, el abogado de la inspectora ya incluyó en su querella, entre el listado de las diligencias a practicar, una "prueba pericial informática en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios" que reclama aportar al juzgado una vez su representada se ha ratificado en la querella contra su superior.

En todo caso, la presunta víctima tiene claro que no debe ser la propia Policía la que acredite la veracidad de todas estas pruebas. Por ello, el abogado Jorge Piedrafita solicita al juez "el nombramiento o comisión de agentes de la guardia civil con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".

También reclama que el juez pida al Punto de Violencia de Rivas Vaciamadrid municipal la remisión del "informe e intervención psisocial realizada a la víctima, con el fin de acreditar la necesidad de tratamiento médico tras por las lesiones padecidas a consecuencia de los daños derivados de los hechos denunciados". Pese a que los hechos no fueron denunciados ante la policía ni ningún otro cuerpo policial, sino directamente ante la justicia, la querella revela la existencia de otros documentos que podrían acreditar la agresión.

Se trata de "partes médicos" de la víctima que su defensa también reclama que se aporten al procedimiento "a efectos de acreditar las lesiones padecidas a consecuencia de los daños derivados de los hechos denunciados", según consta en la querella presentada.

"Subordinación institucional"

Igualmente, se reclama la incorporación a la causa de la hoja de servicios de González, para contrastar su destino y rango profesional objetiva que configura su posibilidad de superioridad". Según pretende demostrar esta parte con la investigación judicial, la "subordinación institucional" de la denunciante frente al DAO "fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima".

Según incide la querella, la mujer manifestó su "voluntad inequívoca" de finalizar la relación que ambos mantenían, pero le fue imposible por varias razones, entre ellas la "presión psicológica" ejercida por el alto mando policial "mediante la invocación reiterada de su autoridad jerárquica" y el " temor fundado a represalias profesionales derivadas de su posición de poder".

Por otra parte, las pruebas reclamadas también buscan acreditar la utilización de recursos materiales y humanos del Cuerpo para mantener "contacto y control sobre la víctima". Por estas razones, la acusación ejercida por la agente también se solicita investigar supuestos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

El ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska habla con el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González / RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

Citación de San Juan

Además de la declaración del presunto agresor, se interesa la citación del también cesado comisario y jefe de área operativa Óscar San Juan, colaborador estrecho de González que pudo conocer de los hechos denunciados, según refleja la querella.

Concretamente, se apunta que San Juan estaba comiendo con José Ángel González cuando este decidió llamar a su presencia a la agente denunciante, que estaba en su puesto de trabajo en la comisaría de Coslada. También delante de su colaborador, el ex DAO habría ordenado a la mujer utilizará un coche camuflado de la Policía para acudir al restaurante. El denunciado le pidió también que se fuera con su conductor y coche oficial para quedarse a solas con la mujer.