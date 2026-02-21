ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián

El consejo nacional de ERC ha dado luz verde este sábado a la creación de la corriente interna Àgora Republicana, un colectivo de militantes liderado por el exdiputado Joan Tardà que quiere influir en el debate interno del partido. Uno de los objetivos de la corriente es defender que ERC participe en "frentes de izquierdas" en las próximas elecciones generales y municipales, una posición similar a la que está defendiendo el líder del partido en Madrid, Gabriel Rufián, y que ha generado tanto revuelo.

La posibilidad de crear corrientes internas de manera formal quedó abolida en ERC en 2011, pero el partido decidió recuperar esta posibilidad en su último congreso, en marzo del año pasado, cuando los militantes aprobaron unos nuevos estatutos. Fue un gesto de Junqueras a los sectores críticos de la organización, que pedían que se les reconociera formalmente como tales. Transcurrido un año, ninguno de estos sectores ha dado el paso y, en cambio, sí lo ha hecho Àgora Republicana, que no es un colectivo opositor a la actual dirección.

Fuentes de Àgora consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que quieren contribuir a que ERC sea "un proyecto exitoso", pero también consideran que es una formación que debe "incrementar su riqueza ideológica". En este sentido, su voluntad es extender por las bases la idea de que el partido fomente la "unidad de las izquierdas" en Cataluña como mecanismo para frenar el auge de la extrema derecha. Su apuesta pasa por crear candidaturas conjuntas en las generales y las municipales con los Comuns y la CUP. Sin que nadie pierda la marca, pero operando como "frentes de izquierdas".

Es hora de generosidades y de voluntades, de rehuir las zonas de confort Joan Tardà — Exdiputado y miembro de Àgora Republicana

En un artículo reciente en EL PERIÓDICO, el propio Tardà defendió el debate abierto por Rufián -son grandes amigos desde que coincidieron en el Congreso- y avisó de que era "urgente" que las izquierdas empezaran a colaborar. El exdiputado argumentó que este es el camino para intentar evitar "las consecuencias letales" que tendría una victoria del PP con Vox para las libertades, la cohesión social y "la catalanidad más básica". "Es hora de generosidades y de voluntades, de rehuir las zonas de confort", concluyó. La dirección de ERC con Junqueras al frente rechaza la propuesta de Àgora y también la de Rufián, pero tanto la corriente como el diputado ya han dejado claro que seguirán intentando que la organización vire hacia esas posiciones.

El reconocimiento formal de Àgora Republicana como corriente interna supone la adquisición automática de algunos derechos, como por ejemplo tener a dos representantes en el consejo nacional. Uno de ellos será el propio Tardà, que ya es consejero nacional desde hace años por voto directo de los militantes. El otro, como avanzó EL PAÍS, será la militante de Tarragona Anna Gómez, que lleva ya un tiempo teniendo notoriedad pública por su condición de portavoz de Dignitat a les Vies, una de las organizaciones de damnificados por el mal funcionamiento de Rodalies. Los consejeros nacionales han validado este sábado la nueva corriente sin votos en contra y con solo media docena de abstenciones.

Pendientes de un segundo corriente

De las tres candidaturas que le disputaron el poder a Oriol Junqueras durante la batalla interna de 2024, hay dos que desde el principio se descartaron como futuras corrientes. Ni Nova Esquerra Nacional ni Foc Nou han considerado oportuno dar el paso. Sin embargo, hubo una tercera lista crítica, el Col·lectiu 1 d'Octubre, que sí mostró su interés en buscar el reconocimiento formal, aunque informalmente ya lleva más de un lustro actuando como corriente. Para ser reconocida hay que pedirlo a través de 50 militantes con el apoyo de un mínimo del 3% de firmas del censo. Eso ronda las 260 signaturas. Àgora Republicana presentó 650.

