Formación de gobiernos
Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón
Cuca Gamarra justifica la intervención para velar por la "coherencia" de lo acordado con los de Abascal y el número dos de Vox asegura que podrían incluso levantarse actas de los encuentros
El Partido Popular (PP) asume el mando, a nivel nacional, de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Así lo anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. "La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y en Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, para velar por su coherencia", expresó Gamarra.
Y casi al mismo tiempo hizo lo propio, también en la comparecencia semanal ordinaria de su partido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien explicó: "Vamos a pasar a medidas concretas y detalladas, es lo que va a estar encima de la mesa”.
El propio Garriga, número dos de Abascal, justificó su presencia en la sala de prensa de su partido, donde habitualmente comparece los lunes el portavoz nacional, José Antonio Fúster, para dar a conocer lo que describió como "un nuevo marco", o incluso "un nuevo formato negociador que he trasladado a los equipos negociadores de Vox", y que según desgranó consiste en "empezar a romper ese clima de desconfianza en el que venimos hablando con el Partido Popular".
Dos fases de negociación
Garriga aseguró que habrá dos fases diferenciadas en la negociación, que ahora afronta esta nueva etapa, la primera para "llegar a un acuerdo detallado", con "medidas concretas. Esto es lo que va a estar encima de la mesa: ideas y plan de gobierno". Y la segunda, eventualmente, sobre la configuración concreta de un posible gobierno de coalición. "Nosotros no queremos hablar de ningún nombre, de ninguna responsabilidad, de ninguna consejería, y todo lo que puedan escuchar o leer serán mentiras", sentenció a ese respecto. El secretario general de Vox habló incluso de "levantar actas" de cada reunión con los populares.
Desde Extremadura, el PP de María Guardiola aseguró que "las negociaciones se están llevando de una manera discreta entre un grupo reducido de personas. De momento, nada que contar", informa Rocío Entonado.
Preguntada sobre si el giro a las negociaciones en Extremadura y en Aragón, y al procedimiento de las mismas, se había adoptado a iniciativa de Guardiola y Azcón o era decisión de Génova, Gamarra contestó: "Lo que yo les he trasladado es la decisión que hemos adoptado el Partido Popular, sobre nosotros mismos. La de participar y formar parte de esas negociaciones".
La decisión se anuncia cuando se cumplen dos meses de las elecciones en Extremadura, donde pese a la histórica victoria de Guardiola, con más de un 40% del voto y una considerable ventaja sobre el PSOE, no se ha alcanzado aún un acuerdo, y el primer debate de investidura se va a celebrar la semana que viene.
Procedimentalmente, habrá una o varias personas de la cúpula del PP, todavía por determinar, que se sentarán tanto en la mesa abierta en Extremadura como en Aragón. Se trata, según fuentes de Génova, de una labor de "acompañamiento" y en ningún caso de tutela sobre los populares de Extremadura y los de Aragón, que incluso podría extenderse en el futuro a otros territorios. En Castilla y León comienza precisamente este fin de semana la campaña electoral para los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo.
