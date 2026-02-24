Abascal rechaza airado el decálogo del PP porque fijan "un marco como si estuvieran pactando con salvajes"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, mostró este martes de manera airada su rechazo al decálogo que publicitó el Partido Popular para establecer el marco de las negociaciones con su formación. Lo tachó de un "error" que, además, es una "ofensa" para los propios dirigentes e incluso afirmó que era "de salvajes". Despreció el documento elabora por Génova por estar "lleno de generalidades" e incluso acusó a Feijóo de haber "mentido", cuando en una entrevista este lunes en Onda Cero acusó a Vox de no haber votado los Presupuestos en Aragón. "No nos enseñaron los Presupuestos, no los presentaron para votar, no quisieron negociar con nosotros, a pesar de que les dijimos que habíamos llegado a un acuerdo en Valencia, y decidieron convocar las elecciones, igual que en Extremadura, porque alguien les dijo que era el momento de deshacerse de Vox".

Preguntado en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, por cómo le suena dicho documento elaborado por Génova, Abascal señaló que le "suena mal porque me parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox probablemente se está ofendiendo a alguien". El presidente de Vox admitió que le sorprende que el marco de negociación lo ponga aquel que necesita los votos. "Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domarnos es algo que no es correcto, yo creo es empezar con mal pie" las negociaciones, agregó.

"Si es para pactar con Junts, con el PSOE, cosas que el PP ha hecho entiendo que pongan esos marcos con respecto al Estado de derecho a la corona, a la democracia, a la Constitución, pero para pactar con Vox no lo comprendo. Yo he acreditado con mi propia integridad física la defensa de la Constitución y el Estado de derecho desde hace muchos años por lo tanto no lo comprendo", aseguró el líder de la extrema derecha en la cadena de Atresmedia, haciendo alusión a su propia historia política como dirigente del PP vasco amenazado por ETA.

Es más, el líder de Vox defendió que le ofende que Feijóo pretenda insinuar que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho y ha añadido que el PP "corre el riesgo" de ofender a aquel con el que quiere pactar. Preguntada por estas acusaciones, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se mostró muy sorprendida por la reacción negativa del líder de Vox, al que se refirió como "Santi". "Yo entiendo que Abascal no viene del mundo del Derecho, pero los que venimos de ese mundo sabemos que no tiene nada de raro entregar un documento antes de negociar", le espetó, al tiempo que le pidió que "no se crea las etiquetas que le pone la izquierda".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este martes de que las conversaciones con Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón las van a liderar los presidentes autonómicos María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente.

Noticias relacionadas

En una entrevista en Telecinco, recogida por EFE, Tellado ha dicho que en esas negociaciones estará presente la dirección nacional "para darle una coherencia" pero que serán lideradas por los dos presidentes en funciones, que ganaron sus respectivas elecciones el 21 de diciembre de 2025 y el pasado 8 de febrero, respectivamente.

Suscríbete para seguir leyendo