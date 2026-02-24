LLAMADA
Feijóo traslada a Marco Rubio que España será "un país fiable" para sus aliados
El presidente 'popular' mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo una conversación telefónica este lunes con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que el líder de los 'populares' le trasladó que su propósito en materia de política exterior es que España sea "un país fiable" para sus aliados.
Según ha informado el PP, en el transcurso de la llamada, que se prolongó durante casi media hora, ambos hicieron un repaso de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.
Asimismo, Feijóo le confirmó el compromiso de que su Gobierno tendrá como prioridad el fortalecimiento del vínculo transatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas.
También intercambiaron impresiones sobre la situación en Hispanoamérica, especialmente en lo relativo al objetivo común de que Venezuela pueda vivir bajo una democracia plena.
A este respecto, el líder de los populares le agradeció el esfuerzo para avanzar en este propósito que "el PP ha perseguido activamente durante los últimos años".
Coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Feijóo expresó a Marco Rubio el firme respaldo de España a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la necesidad de que Europa y Estados Unidos mantengan "una posición unida y decidida en defensa de la paz, la libertad y la seguridad del continente europeo".
- Entrenúcleos satura el metro en Olivar de Quintos y Puerta de Jerez prolonga su crisis: 'Será cerrada en muchas más ocasiones
- El frente esquiva Andalucía y Sevilla registrará el día más caluroso de la semana en la región
- El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano
- Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
- El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada
- El nuevo puente de Vera Sevilla supera su último trámite: las obras podrán comenzar en marzo
- Jaén pierde su caseta en la Feria de Sevilla para 2026
- Bacalao en tomate, el plato que huele a Cuaresma en Sevilla: así es la receta de las abuelas andaluzas