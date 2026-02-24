Los Whatsapp de 'cojonudo' y 'Bieeeeennnnnn' de Mazón a Pradas: "Es difícil entender esta respuesta con la gravedad de la situación'"

“Cojonudo” es una "expresión malsonante que se aplica a cuando algo es estupendo, magnífico, excelente". La definición no solo la recoge la RAE sino que también la plasma la jueza de instrucción de la causa de la dana en su exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que pide investigar a Carlos Mazón, precisamente autor de esa expresión en uno de los mensajes con Salomé Pradas el 29 de octubre.

La jueza instructora realiza una radiografía de los mensajes de Whatsapp que se intercambiaron la entonces consellera de Justicia, con las competencias en Emergencias, y el en ese momento president de la Generalitat. De hecho, para la magistrada, "la pasividad ante la gravedad la ejemplifican los dos mensajes de respuesta, el “cojonudo”, y el “Bieeeeennnnnn”, partiendo de que se están refiriendo situaciones de extrema gravedad por las alertas enumeradas, las zonas de peligro, y la realización de rescates".

Ese "cojonudo" y ese "Bieeeennnnn" que la exposición razonada cita son dos de las respuestas que dio Mazón a Pradas al mediodía del 29-O. En concreto, el segundo, el menos relevante para la instrucción de la causa, es una respuesta del jefe del Consell después de que Pradas le transmitiera la "BUENA NOTICIA DEL DÍA [sic]: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales". Eran las 13:05 horas. "Bieeeeennnnn", contesta Mazón.

Mensaje Mazón a Pradas. / Levante-EMV

No obstante, antes hay otro mensaje. A las 13:03 horas, la exconsellera le informa que ha habido "varios rescates con helicóptero" y "lo que más preocupa ahora es zona Ribera Ata, barranco pollo (sic) y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica" y que, por ello, está "en comunicación con Pilar Bernabé", delegada del Gobierno. A ese mensaje contesta Mazón media hora después: "Cojonudo". "Expresión malsonante que se aplica a cuando algo es estupendo, magnífico, excelente, conforme a la RAE", apostilla la magistrada.

"Riesgo conocido"

Esa respuesta es una de las críticas que realiza la jueza a Mazón en el texto conocido este martes: "Es difícil entender esta respuesta cuando en dicho mensaje se recalca la gravedad de la situación". Es más, para la jueza, el aviso que le da Pradas al exjefe del Consell es "especialmente significativo" porque en él se muestra un conocimiento del barranco del Poyo "del que provendría el mayor número de fallecidos": "Era conocido su riesgo e igualmente que se habían desplazado bomberos forestales".

"El barranco del Poyo constituía un punto crítico al que se desplazaban medios dependientes de la administración autonómica para su control, que exigía una vigilancia permanente, la solicitud de información sobre la continuidad de la vigilancia", insiste la exposición razonada de la jueza elevada al TSJ. Así, señala que el hecho de que Pradas le informe a Mazón de la "gravedad de la situación" supone que "ha de descartarse que se trate uno de los múltiples episodios meteorólogicos".

De hecho, según recuerda la magistrada, tras el mensaje en el que explica la situación y que está en contacto con Bernabé, Pradas le avisa de que se va a Carlet a las 13:43 horas, un whastapp que no tiene respuesta. Tras ello, a las 14:11 Pradas lanza una nueva advertencia: "La cosa se complica en Utiel”, tras el que no hay respuesta.