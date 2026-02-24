Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por señalarle como abusador sexual en relación con la denuncia --archivada ahora hace un mes-- que presentaron contra él dos extrabajadoras por presunta agresión sexual y trata.

La defensa del artista, que ejerce el abogado José Antonio Choclán, ha interpuesto una solicitud para la celebración de un acto de conciliación en el que reclama que la líder de Sumar reconozca expresamente el daño producido" y "rectifique las manifestaciones realizadas, en idénticos medios y franja horaria". Díaz ha reaccionado a la demanda reafirmándose en sus acusaciones: "Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos".

Esta petición, previa a la presentación de una querella por injurias, no fija una cantidad para ser indemnizado, pero en el caso de que el procedimiento siga adelante el cantante quiere que el importe compense "prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso. ".

Según el texto de la reclamación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Díaz habría atribuido al artista en redes sociales de manera directa la condición de “abusador sexual”, de tener a trabajadoras en régimen de “esclavitud” y tener una “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Al día siguiente, en una comparecencia en TVE, no solo no se retractó de tales manifestaciones, sino que se ratificó en las mismas, ampliando las expresiones proferidas contra el artista aduciendo que “se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”, agrega la demanda.

Reacción de Díaz

Horas después de conocerse la demanda, Yolanda Díaz ha emitido un mensaje en redes en el que, lejos de retractarse, reafirma su "defensa" de la víctima. "Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", señaló, el mensaje publicado en la red social Bluesky.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra

La demanda también hace mención a un mensaje en la citada red social, con fecha del pasado 13 denero, en el que comentaba que 'extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales'. "Escalofriantes testimonios (...) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente", añadía. A ello siguió la entrevista televisiva.

El escrito de la defensa de Iglesias incide en que, "la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales".

Lo la representación del artista busca con esta acción penal es que Díaz "se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones, que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social" de Iglesias.

La denuncia contra Iglesias decayó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional porque, según la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, el cantante y otras personas denunciadas, como eran las responsables del servicio en las viviendas del artista, "ni residen en España ni mantiene en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tengas propiedades inmobiliarias" en nuestro país. Por lo que respecta a las exempleadas que presentaron denuncia, "ni residen en España, ni viajaron con el denunciado en algún momento a España, careciendo por completo de vínculo personal o territorial con nuestro país".