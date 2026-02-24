El PP insiste en usar la comisión Koldo del Senado contra el Gobierno y citará al ministro Torres por cuarta vez

El Partido Popular no está dispuesto a dejar la comisión de investigación del 'caso Koldo' que puso en marcha hace ya casi dos años. Pese al más de centenar de comparecientes que ya han desfilado por los pasillos del Senado, los populares han anunciado una nueva ampliación del listado de interrogados -la decimosexta- para cercar al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre los nombres vueltos a aprobar está el del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ya ha acudido a la Cámara Alta en tres ocasiones para responder a las preguntas de los conservadores, o el del exministro socialista y expresidente del Congreso José Bono.

A pocos días de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparezca por su supuesta vinculación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, los populares han anunciado ya sus planes a futuro. "Nadie está por encima de la ley. [...] Volverán a comparecer Ángel Víctor Torres, Leire Díez o Javier Hidalgo. Tendrán que dar la cara. Vamos a investigarlo todo, hasta el final", asegura la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en un vídeo enviado por el PP.

La citación del ministro de Política Territorial, que ya ha comparecido en tres ocasiones, se produce después de que se haya publicado que cenó con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, antes de la adjudicación de una obra a la peor oferta. Sin embargo, el propio Ábalos - que está en prisión preventiva- ha negado a traves de su cuenta de X, gestionada por su hijo, que mantuviese una cena con el ministro.

Torres no es el único que tendrá que dar explicaciones. "La corrupción 'sanchista' ya no entiende de fronteras. Salpica aquí y salta al otro lado del Atlántico. En los últimos días, los medios han destapado que José Bono creo cuatro sociedades de asesoramiento en República Dominicana. Allí la trama del caso Koldo blanquebaa su dinero y Bono se asoció con el hombre de confianza de Ábalos en ese país. Tendrá que responder por todos sus chanchullos", ha dicho García, sin concretar cuando deberá el exministro y expresidente del Congreso acudir al Senado.

"Hay algo que no descansa nunca, los escándalos de corrupción de su Gobierno [el de Sánchez] y de su partido. Cada semana aparece un nuevo amigo, un nuevo alto cargo, una nueva sobra de corrupción. El último, Borja Cabezón, su amigo y adjunto a la dirección del PSOE, que según lo publicado habría tejido una red de empresas fantasmas para evadir impuestos usando testaferros fuera de España" ha continuado.

Los 'populares' también han solicitado la comparecencia del exdirector de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, el exjefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera, Marc Pons, o el secretario del Consejo de Administración de Globalia, Ramiro Campos. Además, el PP ha vuelto a llamar al empresario Antxon Alonso, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, o Joseba García, hermano de Koldo García.

