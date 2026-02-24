La izquierda ve la "negligencia" de Mazón "más cerca del banquillo": "Ya no le vale ni el escaño en las Corts"

Señalando que era algo "esperado" o que "tarde o temprano tenía que llegar", reclamando su dimisión como diputado de las Corts o celebrando que se esté "más cerca" de que haya justicia. Son algunos de los mensajes lanzados por las formaciones de la izquierda tras conocer que la jueza de la dana ha elevado una exposición razonada para que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investigue al expresidente Carlos Mazón.

"A Mazón ya no le vale ni el escaño en las Corts, ni la protección del PP para esconderse de la justicia", ha expresado el PSPV en su cuenta de X. Minutos después, a través de un comunicado, la secretaria general de la formación, Diana Morant, ha recordado que la magistrada “ya había realizado varias invitaciones para que Mazón declarara en calidad de testigo y ahora lo hace en calidad de investigado”, y ha subrayado que este paso judicial sitúa al expresident de la Generalitat “más cerca del banquillo” y a los valencianos y a las víctimas de la dana “más cerca de obtener justicia”.

La líder socialista ha insistido en que “Mazón no es el único responsable, pero sí es el máximo responsable de la gestión negligente que causó muertes el día de la dana”, tal y como recoge el escrito de la juez de Catarroja al Tribunal Superior de Justicia de la Comumitat Valenciana (TSJCV). En este sentido, ha señalado que “sabemos que estuvo en El Ventorro en plena emergencia y sabemos que a la una de la madrugada, cuando ya había muertos y centenares de rescates en marcha, se fue a casa a dormir”. “En ningún caso estuvieron protegiendo la vida de las personas”, ha lamentado.

Morant ha exigido al Partido Popular que actúe de inmediato: “El PP de la Comunitat Valenciana, el señor Pérez Llorca y el señor Feijóo a nivel estatal tienen que hacer algo. Tienen que cesar a Mazón, retirarle el acta de diputado y suspenderle de militancia”. Y ha advertido de que si no lo hacen, "estaremos ante el Partido Popular de siempre en la Comunitat Valenciana”, recordando los precedentes de expresidentes y altos cargos populares que acabaron en el banquillo, como Zaplana, Olivas, Camps y ahora Mazón.

"Solo un camino: dimitir"

Por parte de Compromís, el síndic de la formación en las Corts, Joan Baldoví, ha señalado que la decisión de la jueza de Catarroja llega después de haber escuchado a 500 testigos y "ratifica lo que todo el pueblo entiende, y es que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado", por lo que la "única salida digna" que le queda es dejar el acta e irse de Les Corts.

Asimismo, ha considerado que ahora al PP "solo le queda un camino", y es pedirle a Mazón que deje el acta," porque es una auténtica vergüenza" para Les Corts que una persona que "abandonó a su pueblo" y no tomó las decisiones que debía en la dana siga en el hemiciclo, mientras que ha indicado que no le ha sorprendido la decisión de la jueza, aunque sí que haya sido "tan pronto". A él se ha sumado la diputada de Compromís en el Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, que ha apuntado: "Un paso imprescindible para que el negligente de Mazón acabe en prisión".

"Seguían mintiendo"

También Podem, personado en la causa como acusación popular, ha reaccionado a la exposición razonada de motivos. "Hemos visto durante meses cómo los cargos del PP que han comparecido seguían mintiendo ante la jueza, dando versiones contradictorias hasta el punto de tener que repetir varias comparecencias. Creemos que la jueza de Catarroja ha hecho una instrucción exhaustiva y minuciosa, y si ella cree que hay que imputar a Mazón es porque hay indicios suficientes de su responsabilidad", ha indicado su líder María Teresa Pérez.

En este sentido, la dirigente de los morados en la Comunitat Valenciana ha recordado que a Mazón "se le ha ofrecido declarar voluntariamente en el juicio y nunca ha querido hacerlo, además de mantenerse aforado como diputado para eludir la justicia". "Llevamos 16 meses, más de un año, diciendo que Mazón como president de la Generalitat era el último responsable de la gestión criminal de la dana pero más allá de lo político, era necesario una investigación judicial impecable como la que se ha hecho para que pueda haber depuración de responsabilidades".

También la cuenta de Sumar en la Comunitat Valenciana (en este caso en Bluesky) ha reaccionado a la petición de investigar a Mazón y ha señalado: "El PP no puede sostener más el acta en las Corts de Carlos Mazón. Pérez Llorca y Feijóo han de exigir pública y formalmente al expresident que devuelva su escaño y se someta a la justicia. Ya basta de excusas".