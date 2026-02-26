LITERATURA
Javier Cercas, sobre los papeles desclasificados del 23-F: "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España"
El autor publica una edición especial de 'Soldados de Salamina' para celebrar su 25º aniversario
Lo tenía claro. El Gobierno tenía que desclasificar los papeles del fallido golpe de Estado que paralizó España aquel 23 de febrero de 1981. Y, para ello, concienzudo, Javier Cercas se lo hizo saber a Pedro Sánchez. Este miércoles, 45 años después , ojo, el Gobierno ha hecho públicos 150 documentos que arrojan luz sobre aquellas horas críticas: hay notas del CESID e informes de Interior, un mosaico de llamadas, dosieres, campañas que hasta hoy habían pasado desapercibidos. Un día después, aprovechando la presentación de una edición especial de Soldados de Salamina, que cumple 25 años, el autor se ha manifestado al respecto. "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España", ha comentado.
[Noticia en elaboración]
'Soldados de Salamina'
Javier Cercas
Debolsillo
232 páginas | 14,20 euros
- El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
- Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día
- La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
- La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026
- La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio
- La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
- Los Cantores de Híspalis, Eva González y el CEO de Ikea, reconocidos con la Medalla de Andalucía 2026
- El traslado de La Hiniesta a Santa Marina obliga a revisar los horarios del Domingo de Ramos