El PP, ante el riesgo de otra amarga victoria en Castilla y León

El riesgo de otra amarga victoria es lo que afronta el Partido Popular (PP) en las elecciones autonómicas en Castilla y León del próximo 15 de marzo, cuya campaña arranca este viernes. Otro triunfo como los de María Guardiola el pasado diciembre en Extremadura y el de Jorge Azcón el pasado día 8 en Aragón. Contundentes ambos en números, históricos incluso en el caso de Guardiola, pero que a día de hoy no garantizan que ambos puedan revalidar sus cargos, ante el estancamiento de las negociaciones con el socio imprescindible, Vox.

De alguna manera, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido un pionero y alguien que, además, ha vivido todas las experiencias posibles desde que llegase al cargo en 2019. Ha gobernado en dos coaliciones distintas con dos partidos diferentes, Ciudadanos y Vox, y también en solitario. Ya en 2022 decidió adelantar las elecciones, alegando que su entonces vicepresidente, el centrista Francisco Igea, tramaba una moción de censura con el PSOE, entonces liderado por el hoy senador Luis Tudanca, y como consecuencia de ello fue el primer dirigente de la derecha tradicional española en llegar a un pacto de coalición con la extrema derecha. El precio fue tener a su lado al polémico Juan García Gallardo como vicepresidente (alguien ahora alejado de la vida política, aunque crítico con Santiago Abascal como militante que sigue siendo de la formación) hasta que en 2024 Abascal decidió unilateralmente la ruptura de todos los gobiernos autonómicos que compartía con el PP.

Recientemente, en un desayuno informativo en Madrid, Mañueco aseguró que la mejor experiencia ha sido la última, la de gobernar en solitario, pero parece difícil que pueda repetirla. Como potencial vicepresidente tendrá al hasta ahora presidente de las Cortes, Carlos Pollán, con el que a priori tiene de partida mayor sintonía personal e incluso política que con García Gallardo. "Si les ves a los dos juntos, sin conocerles de nada, puedes pensar que se trata de dos dirigentes del PP", explica gráficamente alguien muy cercano a Mañueco.

Vox encarece su apoyo

Para el PP se da la circunstancia, además, de que ya el resultado de Vox en 2022 fue muy bueno, con un 17% del voto que solo años después, y en la coyuntura internacional más favorable, con el viento de cola del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, los de Abascal han obtenido en otros feudos. Además, si alguien no ha salido beneficiado del forzado calendario de adelantos electorales del PP -iniciado por Guardiola y Azcón y que Génova presumía que sería un calvario para el PSOE, que sin duda ha obtenido sendos fracasos electorales- es Mañueco.

El crecimiento de Vox en Extremadura y Aragón no hace más que encarecer el precio de su apoyo, y además el escenario poselectoral en Castilla y León coincidirá con la precampaña de las elecciones andaluzas, la última batalla de este intenso semestre, donde otro barón popular, Juan Manuel Moreno, afronta un reto mayor aún, el de mantener la mayoría absoluta que le ha permitido gobernar en solitario en su segundo mandato, tras haber vivido en el primero, como Mañueco, una coalición con Ciudadanos.

Mañueco se ha mojado al asegurar que su campaña no tendrá guiños a las órbitas de la extrema derecha como la participación del agitador Vito Quiles o el grupo musical Los Meconios en algún mitin, como ocurrió en el de cierre de campaña de Azcón en Zaragoza, y tratará de embridar la amenaza de Vox en aspectos cruciales como la defensa del campo, con toda la polémica por la aprobación de Mercosur y sus salvaguardas aún en carne viva. A diferencia de lo que empieza a ocurrir con algunos de sus homólogos y correligionarios, su relación hoy por hoy con Génova, y muy en particular con Alberto Núñez Feijóo, es óptima y de plena confianza. Mañueco es uno de los presidentes autonómicos que llegó al poder hace algo más de un lustro, como el citado Moreno o como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, y como esta última defiende una de las plazas más inexpugnables del PP, que lleva presidiendo la Junta con distintos dirigentes al frente desde que en 1987 un tal José María Aznar arrebatase el poder al PSOE.

