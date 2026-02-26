La defensa de los Pujol interrogará al inspector de policía que investigó a la familia

Los abogados defensores del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, y de su familia, así como de los letrados de los otros 16 acusados en el proceso judicial por la fortuna oculta en Andorra, acapararán todos los focos este jueves en la vista en la Audiencia Nacional. Frente a ellos estará el inspector del Cuerpo Nacional de Policía número 89140, que este miércoles desgranó, a preguntas del fiscal Fernando Bermejo y de la Abogacía del Estado, las conclusiones a las que llegó sobre el presunto blanqueo de capitales.

En principio, está previsto que tome la palabra en primer lugar Cristóbal Martell, que defiende al expresidente y a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. De él se espera un interrogatorio extenso y minucioso, ya que al primogénito del exmandatario se le atribuye la mayoría de las operaciones que están bajo sospecha y que, según la acusación, fueron utilizadas, en parte, para camuflar el presunto cobro de comisiones. El agente relató que la causa nació al constatarse “movimientos ocultos y sociedades pantalla” y situó la fortuna de los Pujol en el caso Gran Tibidabo y en la venta de un edificio a la Generalitat.

Los defensores, por lo tanto, irán al ataque desde el minuto uno para desmontar el extenso relato del inspector policial, que fue interrogado por el fiscal y la Abogacía del Estado sobre todos sus informes y, en definitiva, sobre cada una de las operaciones sospechosas que figuran en los escritos de acusación. No es descartable que los abogados de los imputados aprovechen las primeras palabras pronunciadas ante el tribunal por el inspector de policía —actual jefe de sección de la Comisaría General de Información—, que admitió “animadversión personal” hacia los acusados por una denuncia que presentaron en su contra. Después precisó que esa “animadversión” no era hacia los encausados, sino hacia su dirección letrada. El presidente del tribunal minimizó esa posible animadversión.

En el caso de que no todas las defensas puedan interrogar a este policía, instructor de las diligencias policiales sobre esta presunta trama, el funcionario deberá comparecer de nuevo en la sala de vistas el próximo 9 de marzo, cuando se reanude el juicio. Estaba prevista para este jueves la declaración de otros cinco agentes, pero muy posiblemente no podrán ser interrogados por falta de tiempo y sus declaraciones pasarán a la próxima sesión, el 9 de marzo.

