CASO PLUS ULTRA

La Audiencia Nacional recibe la causa de Plus Ultra tras inhibirse la jueza de Madrid

El magistrado Ismael Moreno fue quien analizó en un primer momento la querella de Anticorrupción por el rescate de la aerolínea

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', del Senado

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', del Senado / CARLOS LUJAN

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo, Ismael Moreno, ha recibido el procedimiento de Plus Ultra tras inhibirse la magistrado que investigaba la causa en secreto, María Esperanza Collazos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 fue quien analizó en un primer momento la querella de Anticorrupción por el rescate con 53 millones de la aerolínea por parte del Gobierno.

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid mantenía imputados a los directivos de la aerolínea Plus Ultra, pues les atribuye de forma indiciaria los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias.

En la querella, la Fiscalía Anticorrupción acusaba a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela".

En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2024.

