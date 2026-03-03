La Audiencia Nacional acepta que un médico gazatí ejerza la acusación particular en la causa contra Sidenor

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha aceptado que el médico gazatí Refaat Alathamna, al que este lunes tomó declaración como testigo, ejerza la acusación particular en la causa en la que tiene imputados por delitos de contrabando y en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos de sus directivos por la venta de más de 42 toneladas de acero a las compañías Israelíes Military Industries (IMSI) e Israel Weapons Industries con conocimiento de que se trata de fabricantes de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

Alathamna, que es solicitante de asilo en España, relató ante la plaza judicial 1 del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción número 1) las condiciones en las que vivieron tanto él como su familia los dos años que soportaron los bombardeos israelíes de la franja. En ese tiempo, él, que trabajaba como médico de un hospital europeo, su esposa y sus seis hijos tuvieron que desplazarse hasta en 12 ocasiones de forma forzosa. Alathamna, que lleva tres meses en España, se convirtió así en la primera víctima del genocidio palestino que declara en un juzgado occidental.

En un auto, el magistrado acepta la petición de Alathamna, fundamental para poder seguir adelante con las pesquisas, dado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la investigación y recurrió tanto la citación del testigo, como los registros realizados en la sede de Sidenor, en Basauri (Vizcaya). Ambas impugnaciones están en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pese a que la Policía intervino correos en los que aparece la palabra "obuses", lo que, para la acusación, implica que la empresa vasca conocía el destino que se daría a su acero.

El correo en cuestión se interveno en el despacho del director comercial de Sidenor, Iñigo Molero, imputado junto a su presidente, José Antonio Jainaga, y un tercer cargo de la empresa. En él aparece una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos, la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la referencia expresa al suministro de acero para "obuses", e Israel Weapon Industries como otra de las empresas destinatarias. La cadena, cuya última fecha es del 5 de marzo de 2025, se refiere al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante el año anterior.

Fuentes fiscales señalan que el procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 1 tendrá que archivarse, dado que hay una causa en la Corte Penal Internacional que tiene preferencia sobre las nacionales e impide la apertura de nuevas investigaciones por el delito de genocidio o de lesa humanidad que ha podido cometer el Gobierno de Binyamin Netanyahu contra el pueblo palestino. También apuntan a la dificultad que puede plantear perseguir a Sidenor por una complicidad en el genocicio por vender acero a empresas amamentísticas israelíes.

