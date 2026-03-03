Ayuso arremete contra Sánchez por su "nueva peineta" a Trump: "Cuando tengamos un problema serio de seguridad o de Defensa, ¿le vamos a pedir algo a EEUU?"

"Que Sánchez sufra su enésima derrota y España un nuevo triunfo". Con esas palabras ha llamado a los castellanoleoneses a las urnas el próximo 15 de marzo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en un acto de campaña del Partido Popular en Ávila. La baronesa madrileña ha acusado al presidente del Gobierno de levantar muros entre españoles, no tener más camino que el de verse "muy guapo cada vez que sale de casa" y de "agraviar" a naciones enteras, con la vista puesta en EEUU.

"Ya veremos cuando a Estados Unidos le hagamos una nueva peineta como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de Defensa. ¿Les vamos a pedir algo? Me extraña mucho", se ha preguntado apenas unas horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, calificara a España de "aliado terrible" y amenazara con "cortar todo el comercio" con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón en los ataques a Irán.

Ayuso ha participado en un mitin en la plaza Adolfo Suárez de Ávila junto al presidente del PP en la provincia y presidente de la diputación, Carlos García, y la candidata del PP Cristina Sanchidrián. Es su segunda aparición en la campaña castellanoleonesa después de que el domingo viajara hasta Valladolid, desde donde llamó a que Castilla y León "sea la voz de España y diga al sanchismo que se vaya de las instituciones" y recuperó la expresión de "Me gusta la fruta", la frase con la que se enmascaró el "hijo de puta" que profirió privadamente contra Pedro Sánchez pero que captaron las cámaras y que acabó convirtiéndose en lema.

Lo ha vuelto a hacer hoy tanto al principio como al final de su discurso, que ha cerrado preguntando a los asistentes si les gusta la fruta y con un "Viva España". Antes, durante casi media hora, ha criticado al presidente del Gobierno y a sus socios y ha destacado a Castilla y León como tierra de "sobriedad, elegancia y exigencia moral" y al PP como partido de mayorías.

Isabel Díaz Ayuso, en Ávila, con un cartel en el que se lee: "Me gusta la fruta", en una imagen distribuida por el PP de Madrid. / PARTIDO POPULAR

La presidenta madrileña ha vuelto sobre uno de sus argumentos recurrentes y ha acusado a Sánchez de "alimentar el negocio corrupto independentista y nacionalista", y de cambiar "votos por presos", en referencias a Bildu, o "votos por competencias". También le ha reprochado levantar muros entre españoles, y de regar "con dinero de todos" a los independentistas "para seguir insultando a España entera".

"Esto tiene un camino muy claro", ha afirmado. "El de Sánchez es verse muy guapo cada día cuando sale de casa. Pero los socios que tiene Sánchez lo que pretenden es fabricar una república plurinacional", ha insistido. "Es de lo que se trata esto".

En su alocución también ha arremetido contra la "pretendida superioridad moral" de lo que ha llamado "la izquierda caviar", de la que ha dicho que da "lecciones de cómo ser a las mujeres". "Si tú eres por ejemplo, una mujer iraní, no celebres ver tu libertad cada día más cerca, estos días lo estamos viendo", ha exclamado. "Si eres inmigrante, tienes que ser pobre, no puedes ser un inmigrante libre que quiera también crear puestos de trabajo".

Igualmente, ha apelado a los valores de austeridad que asocia a Castilla y León al distinguir entre "comunidades autónomas que producen y otras que amenazan". La presidenta madrileña no ha aludido a Vox, partido que previsiblemente el PP necesite para formar gobierno. Pero sí se ha referido al PP de Aznar y de las grandes mayorías para pedir el voto. "En estos momentos tan difíciles para España, ni localismos, ni experimentos", ha reclamado. "Pensemos en España, en conjunto, en todos. Cuando hemos sido el mejor Partido Popular, hemos cosechado las más amplias mayorías, ese Partido Popular que empezó a gobernar hace 30 años y cada vez fue ampliando su base porque sabía que de una manera liberal y generosa podía reconciliar a todos aquellos que querían vivir en torno a esos valores de la libertad, de la vida, la propiedad, la empresa, la familia, las cosas bien hechas".