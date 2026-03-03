El ex DAO se defiende asegurando que la grabación apunta a que la inspectora se querelló por celos: "Te quiero demasiado"

La defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González ha presentado un escrito de alegaciones que defiende un escenario radicalmente opuesto al presentado en su querella por la subordinada que le acusa de violación. Basándose en el mismo audio que supondría la prueba central, el escrito escoge pasajes que describen una escena marcada por los celos y por una "demanda de atención y exclusividad" en la que la instructora llega a afirmar literalmente "te quiero demasiado", "no puedo compartirte" y “no me gusta compartir mis cosas ¿sabes lo que te quiero decir?”.

A juicio de la defensa, es la mujer la que "marca las condiciones", algo que se encuentra muy lejos del escenario presión que le atribuye la querella. Según la acción penal presentada contra el ex mando policial, la grabación vendría a sustentar que la mujer “rechaza de forma verbal, expresa, rotunda y continuada” cualquier actividad sexual y que su superior le impide marcharse, y que, incluso cuando afirma que su negativa es seria, el DAO continúa con la conducta descrita, llegando “sujetarla” y “amenazar con forzarla”.

El DAO de la Policía, José Ángel González, durante una rueda de prensa / Moncloa

Frente a ello, la defensa apunta a extractos de la grabación en la que la mujer "exige el acceso constante y de manera insistente al teléfono" del mando policial. Así se desprende literalmente del audio cuando afirma: “Déjame el teléfono anda, déjame el teléfono”, llegando a expresar a González que iba a hacer "una técnica de investigación”.

Agrega más textuales de la inspectora en el mismo sentido: "Enséñame las llamadas que has hecho (...) "no, quiero saber una cosa si mientes o no me mientes al final, de eso van a depender muchas cosas”. En otro momento, siempre según la defensa, se le escucha decir a la mujer: “Métete al contacto de ella. Ahí. "¿Dónde están los últimos listados de llamadas?".

Esta parte concluye que el desarrollo de la conversación "sigue mostrando una dinámica emocional entre ambos que es incompatible con el supuesto escenario de violencia que se trata de imprimir a la querella". Insiste en que "en ningún momento se desprende del audio una situación de miedo, ni de imposibilidad de apartarse de mi mandante, ni de sometimiento, sino más bien el supuesto malestar que siente al no ocupar el lugar que desearía en la vida personal del Director Adjunto Operativo".

Para apuntalar esta posición, refleja otro momento de la grabación en la que el DAO la ofrece marcharse del edificio: “Te puedes ir. Yo nunca te he utilizado, vete, vete cuando quieras. Venga vete.” “Venga cuando quieras vete, vete cuando quieras”.

Elección de destino

Igualmente, la defensa solicita diligencias que certifiquen "el origen y la voluntariedad" en la elección del destino dentro de la Policía por parte de la mujer, según el escrito al que ha tenido origen EL PERIÓDICO. A este respecto, al abogado del ex DAO, que ejerce el abogado Ignacio Fuster Fabra, le resulta "llamativo" que se pretenda que el titular de la plaza número 8 de los juzgados de Violencia sobre la mujer de Madrid, David Maman, asuma como veraz que el destino posteriormente desempeñado por la querellante obedecería a una supuesta imposición de su superior.

Por ello, le pide que libre oficio a la Subdirección General de Recursos Humanos y División de Personal de la Policía Nacional para que informe si el destino de la subordinada de José Ángel González "fue solicitado, elegido o aceptado por la propia interesada, o si por el contrario, fue asignado en contra de su voluntad".

Posición del abogado

También se alude a la constante presencia en programas de televisión y radio del abogado de la querellante, Jorge Piedrafita, que según esta parte ha estado "engordando la supuesta trascendencia de la interpretación que hace del contenido del audio finalmente aportado al procedimiento", realizando además unas valoraciones que, "poco o nada, ayudan al esclarecimiento efectivo de los hechos". Le reprocha que la especial protección para los audios --que ha sido rechazada por el juez-- de modo que solo pudieran ser consultados en sede judicial, "entra en contradicción directa" con su continua presencia en los medios.

"Y, sea cual sea la valoración que finalmente merezcan los hechos encausados, esta parte reitera que el daño reputacional y personal derivado de la exposición mediática ya se ha producido, y es, en gran medida, irreparable", finaliza el abogado.