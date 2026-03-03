Un estudio avalado por la Zarzuela cifra el coste anual de la monarquía en 104,89 millones de euros

Una asociación académica ha presentado este martes en el Ateneo de Madrid el estudio más completo realizado hasta ahora sobre el coste real de la monarquía española. La Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas (Remco) ha encargado un informe en el que compara el gasto público que destinan a sus jefaturas de Estado cuatro monarquías (España, Reino Unido, Dinamarca y Noruega) y tres repúblicas (Portugal, Alemania e Italia). En el caso español, esa cifra asciende a 104,89 millones de euros.

Descripción del coste anual de la jefatura de estado. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Anualmente los medios de comunicación dan a conocer el dinero que recibe directamente el Rey para "el sostenimiento de su Familia y Casa", con el que paga los sueldos de la familia real, los trabajadores de la Zarzuela y parte del funcionamiento interno de la jefatura del Estado. En los últimos años, por la situación de prórroga de los Presupuestos Generales, ese número ha sido de 8,4 millones de euros. Pero no es el verdadero coste real de la institución, ya que ahí no están incluidas las partidas que pagan los ministerios, por ejemplo, los coches (Hacienda), los miembros de seguridad (Interior) o la conservación de los edificios de Patrimonio Nacional (Presidencia). Remco ha encargado el estudio a la sociedad Sistemas de Información Inteligente para la Gestión (SIIG), vinculada con la Universidad de Málaga, que ha publicado 'El coste de las Jefaturas de Estado en Europa. Un análisis comparado de monarquías y repúblicas'

Los Reyes, en la feria de turismo de Madrid, Fitur, en enero. / José Luis Roca / EPC

El catedrático Daniel Carrasco y el profesor Daniel Toledano empezaron a elaborar este trabajo en 2023 y desde entonces han analizado la información que han podido recabar de todos los ministerios españoles (y de los otros países) para arrojar más luz sobre el gasto público destinado a la Corona. El año a analizar ha sido el 2021. "Alguna información la hemos recibido inmediatamente, otras nos han pedido aplazamiento por la dificultad de elaboración y en otros casos se nos ha indicado que por seguridad nacional el dato no está disponible", explica Toledano, que añade que Alemania y Portugal han sido las administraciones menos transparentes. En primera fila, durante la presentación en el Ateneo de Madrid, escuchaba Mercedes Araújo, secretaria general de la Casa del Rey, número dos de Zarzuela tras Camilo Villarino.

Los autores del informe advierten de que la cifra de 104,89 millones es una estimación, pero no una radiografía fidedigna del coste, ya que no han podido computar, por falta de información, los "medios aéreos del Ministerio de Defensa, el servicio de seguridad del Ministerio del Interior y el apoyo a viajes del Ministerios de Asuntos Exteriores".

Según el informe, la partida más alta (55 millones) sale del presupuesto de Defensa, por el personal del Cuarto Militar del Rey y la Guardia Real, seguida de la del Ministerio de la Presidencia (37 millones). En los gráficos se pueden ver desglosados los sueldos, por ejemplo, de los 151 empleados adscritos a la Casa Real del Ministerio de la Presidencia (7,3 millones) o los 46 vehículos de la flota del Parque Móvil del Estado (Hacienda) asignados a la jefatura del Estado: 18 tienen fecha de matriculación entre 2001 y 2009 y 28, a partir de 2018. Entre sueldos de conductores y bienes, 3,3 millones de euros al año.

Gráfico que muestra el coste por habitante de la jefatura de estado. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Carrasco subraya que hay que fijarse más en los "valores relativos" y no "en los absolutos" (los 104,89 millones de euros). "Ahí es donde el coste per cápita de la monarquía española sale mejor parada porque está en 2,2 euros por habitante y año. Hay otras, por ejemplo, como la noruega o la danesa está en torno a los 10", incide. La monarquía del Reino Unido cuesta 2,48 euros a cada ciudadano y, entre las repúblicas, la más cara es la italiana (3,17) frente a Portugal (1,64) y Alemania (0,46), aunque estos dos últimos países son los que menos transparentes son.

