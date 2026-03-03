Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones profesoresPromoción internaNotaria JerezDANA AndalucíaAndalucía desempleoLínea 2 metroFelipe VI CayetanaCayetana de Alba historiaTiroteo Marbella
instagramlinkedin

Amenazas de Donald Trump

Feijóo pide "respeto" a España tras las amenazas de Trump, pero acusa a Sánchez de "perjudicar" los intereses nacionales

El líder del Partido Popular ha cargado contra la política exterior del Gobierno, que juzga como "una constante irresponsabilidad"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

EFE

Madrid

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los aliados de España que respeten al país, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya asegurado que "va a cortar todo el comercio con España" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de perjudicar los intereses de la nación.

"Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación", ha afirmado a través de X, en una referencia velada a Estados Unidos, socio de España, y a Trump, que ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN.

Todo ello después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

España, ha afirmado Feijóo, es "un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente" y es "mucho más que su mal Gobierno".

El líder del PP ha mandado un mensaje a Sánchez y ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera "un terrible aliado" el que falla es él, algo que perjudica "los intereses de España".

Según Feijóo, aunque "caben opiniones distintas" sobre la "crítica" situación internacional, lo que "ya no admite discusión" es que la política exterior del Gobierno es "una constante irresponsabilidad" y que "la frivolidad tiene consecuencias".

Por "intentar ganar unos votos", ha agregado, no se puede "poner en riesgo" la seguridad, la estabilidad y la posición de España en el mundo.

Noticias relacionadas y más

Cuando él llegue al Gobierno, ha prometido, España "volverá a ocupar su sitio" en Europa, en la OTAN y "en todas partes" y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Regina llega a Andalucía: cuatro provincias con avisos y lluvia de barro en estas zonas el martes y miércoles
  2. Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: 'Siempre que me llame el partido allí estaré
  3. Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
  4. Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
  5. El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
  6. La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
  7. Dos Hermanas vuelve a sacar a subasta la fallida Ciudad de la Energía más de 15 años después por cuatro millones de euros
  8. Matalascañas empieza a ver la luz: acuerdo entre administraciones para dar una solución estructural a la playa y a Doñana

Despega de Omán un avión militar con 171 españoles repatriados por la guerra contra Irán

Despega de Omán un avión militar con 171 españoles repatriados por la guerra contra Irán

Escalada de velocidad: récords mundiales, duelos al milisegundo y estrategia en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Escalada de velocidad: récords mundiales, duelos al milisegundo y estrategia en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Copa del Rey: Real Sociedad - Athletic, en imágenes

Copa del Rey: Real Sociedad - Athletic, en imágenes

'Mosturito' y 'Raíles y maletas', Premios de Novela y Ensayo Almudena Grandes en La Rinconada

'Mosturito' y 'Raíles y maletas', Premios de Novela y Ensayo Almudena Grandes en La Rinconada

Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 4 de marzo de 2026

Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 4 de marzo de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 4 de marzo de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 4 de marzo de 2026

Mejora la productividad, pero no lo suficiente

Mejora la productividad, pero no lo suficiente
Tracking Pixel Contents