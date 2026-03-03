Vox le quita a Antelo la portavocía en la Asamblea de Murcia y le enseña la puerta de salida

La defenestración progresiva de José Ángel Antelo dentro de Vox en Murcia sigue hacia un punto de no retorno después que los diputados autonómicos avalasen este martes "por mayoría absoluta" su relevo como portavoz para colocar a Rubén Martínez Alpañez al frente del Grupo Parlamentario tras la reunión mantenida con la dirección nacional en Murcia.

Sus propios compañeros diputados del Grupo Parlamentario decidían este martes su elevo en el cargo tras el encuentro interno y con carácter de urgencia mantenido en la sede de la formación en la Plaza Circular de Murcia y al que asistía de nuevo la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluis, después de que la pasada semana, tal y como explicó hace unos días Antelo, se reuniera con él para "obligarle" a que dimitiese de forma voluntariacomo presidente provincial a cambio de asumir una portavocía nacional en materia de deportes.

Desde la dirección del partido en Madrid siguen así enseñándole la puerta de salida a Antelo después de que rechazase lo que para el aparato era considerado una "salida muy digna": dejar la presidencia regional a cambio de seguir siendo candidato de cara a las próximas elecciones y conseguir una portavocía nacional dentro del área de deportes.

Él se negó y al día siguiente el comité de dirección regional, mandado por la dirección nacional, decidía dimitir en bloque para hacer caer a Antelo como presidente provincial.

La gota que colmó el vaso fue abrir -a las pocas horas- una guerra interna una vez que decidió pasar directamente al ataque contra Santiago Abascal, acusándolo de ser el principal responsable de la crisis y de su destitución.

De esta forma, fuentes de Vox apuntan en declaraciones a La Opinión que el siguiente paso que podría acometer la dirección nacional del partido en los próximos días podría ser pedirle el acta de diputado y, si se niega, acometer su expulsión definitiva del partido.

Tras estos antecedentes, este martes la dirección nacional junto a la mayoría de diputados autonómicos acordaba apartarlo de la portavocía.

Como consecuencia de este cambio, también se procedía este martes a la designación de los nuevos portavoces adjuntos del grupo: María José Ruiz y Alberto Garre López. Este acuerdo, adoptado de conformidad con las normas del Grupo Parlamentario, fue comunicado a la Mesa de la Asamblea para su toma en consideración a todos los efectos.

Casi tres horas de 'encierro' en la sede

Durante más de dos horas permanecían reunidos este mediodía la propia Lluis junto a la responsable de Organización Territorial, Aída Peñalver, con los diputados autonómicos de Vox en la Asamblea: el propio Alpañez, Pascual Salvador, Ignacio Arcas, María Eugenia Sánchez, Antonio Martínez, Alberto Garre, María José Ruiz y Virginia Martínez. Alpañez, que apenas un rato antes había estado junto a Antelo en la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea, llegaba a las puertas de la sede limitándose a decir que iban a hacer "cosicas" de partido.

La primera en llegar a la sede regional de Vox, puntual a la una de la tarde, era la propia Montserrat y sería la última en salir junto a Alpañez y Peñalver. El hermetismo era total tanto a la entrada como a la salida: ninguno de los diputados llamados 'a capítulo' quería hacer valoraciones ni señalar qué se había tratado o acordado en la reunión.

Las entradas y salidas de Alpañez a lo largo de la tarde de la sede fueron constantes mientras que Montserrat Lluis seguía dentro, a diferencia del resto de diputados que fueron saliendo entre las 15.15 y las 15.30 horas tras la reunión. Finalmente, abandonaron la sede pasadas las cinco y media de la tarde, dos horas después que el resto de los parlamentarios en la Asamblea Regional.

La Opinión de Murcia trató de conocer la versión de la dirección nacional contactando con la propia vicesecretaria nacional, que se limitó a indicar que no tenía "nada que decir" al respecto de lo que se había abordado en la reunión.

Mientras tanto, el que sigue teniendo más papeletas para suceder a Antelo como presidente provincial del partido en la Región de Murcia es el moratallero Joaquín Robles, diputado en el Congreso y uno de los murcianos más cercanos a Abascal. Además, hasta ahora ha sido portavoz de la Comisión de Cultura y portavoz de la Comisión de Educación, FP y Deportes en la Cámara Baja.

El 'lío' de cambiar de portavoz

El cambio de portavoz de un grupo parlamentario que no sea el mixto en la Asamblea Regional de Murcia es un procedimiento complicado, ya que el reglamento no regula expresamente esa figura en el caso de que un diputado deje de pertenecer a un grupo, tal y como informa EFE.

Ciñéndose estrictamente a la literalidad del artículo 29.1.b del reglamento, la expulsión debe ser "notificada expresamente" a ese órgano "por el portavoz del grupo".

¿Pero qué pasa si el propio portavoz es a quien se expulsa y se niega a firmar su propia salida? Se produce entonces un conflicto entre la voluntad de la mayoría del grupo y la formalidad reglamentaria.

El reglamento no recoge si el procedimiento se paraliza ni cómo resolver la situación, pero según la práctica parlamentaria y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si el portavoz se niega a notificar su propio cese, el grupo podría destituirlo de sus funciones de portavoz mediante una votación interna.

Acto seguido, el nuevo portavoz designado comunicaría a la Mesa tanto el cambio de funciones como la expulsión definitiva del diputado del grupo.

Diversas fuentes consultadas apuntan que lo más plausible es que la mayoría del grupo presente un escrito a la Mesa adjuntando el acta de la reunión donde se acordó la expulsión del portavoz.

A continuación, la Mesa, previo informe de los servicios jurídicos de la Cámara, suele validar el cambio basándose en que el portavoz actúa como un mandatario del grupo, por lo que no puede usar su cargo para bloquear una decisión democrática interna.

Por ello, el procedimiento podría ralentizarse unos días mientras la Mesa analiza la validez de las firmas y el acta de reunión del grupo, pero no se paraliza indefinidamente. Una vez expulsado el portavoz del grupo, Antelo tendría que integrarse así en el Mixto.

"Jamás seré sumiso, me tienen que matar para ello"

Antes de todo el embrollo causado por la reunión de este martes en la sede del partido, el propio Antelo comparecía por la mañana en la Asamblea en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para asegurar que ha sido leal en todo el momento a Vox, pero reiterando que jamás será sumiso: "Me tienen que matar para ello", aseguraba.

"Seguiré trabajando hasta el último día y los que quieran actuar en contra mía de manera sectaria y arbitraria tendrán que explicarlo. Yo no voy a dejar tirados a los ciudadanos de la Región de Murcia", aseguró en referencia a la posibilidad de dejar su acta de diputado o abandonar su escaño en la asamblea.

Tal y como reconoció el pasado domingo en una entrevista a La Opinión de Murcia, la intención de Antelo es mantener su escaño en la Asamblea y, aunque sea en el Grupo Mixto, seguirá haciendo oposición y no se lo pondrá fácil al PP de López Miras: "Un tránsfuga es el que traiciona sus propios principios y yo no lo voy a hacer", reconoció entonces.