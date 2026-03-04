Sánchez pide no usar los derechos de las mujeres iraníes como coartada para la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la libertad de las mujeres iraníes y ha señalado que sus derechos no pueden ser una coartada para "lanzar guerras" o para "bombardear" un país. "Si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes la respuesta no puede ser más violencia, sino más diplomacia y más apoyo a quienes luchan desde dentro. Más derecho internacional y derechos humanos, que son elementos centrales", ha dicho Sánchez durante la clausura de un acto institucional en el Museo del Prado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Sánchez ha incidido en que "los derechos de las mujeres y las niñas nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros argumentos, un argumento para bombardear otro país y ha aseverado que "no podemos aceptar que se invoque la libertad cuando conviene y se olvide cuando estorba". Al respecto, ha recordado a los que quieren anteponer los derechos humanos al derecho internacional que es "como decir que puede haber brújula sin un norte".

La celebración del 8M ha girado en torno al "No a la guerra" que ha reivindicado el presidente del Gobierno en su declaración institucional de este miércoles tras la amenaza por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar las relaciones comerciales con España. Este lema ha sido coreado al inicio del acto.

El presidente del Ejecutivo ha recordado que España siempre ha condenado el régimen iraní y su opresión a las mujeres, pero ha puntualizado que con la misma convicción condena la destrucción de escuelas y hospitales "que dejan a cientos de víctimas, muchas de ellas mujeres y niñas". Ha recordado que en buena parte del planeta los derechos de las mujeres siguen siendo "muy frágiles", y ha insistido en que "las libertades de los pueblos, nunca pueden ser coartadas para lanzar guerras que responden a otros intereses".

Una responsabilidad mayor

"El camino de la justicia y de la igualdad nunca ha sido fácil; nada de lo que hemos avanzado en España ha sido un regalo, ha requerido mucho esfuerzo, constancia y valentía", ha dicho tras incidir en que España es uno de los países más avanzados "lo que nos da no solo una superioridad moral sino una responsabilidad mayor". En este sentido, ha avanzado que en 2026 al menos el 25 % de la acción humanitaria irá dirigida a mujeres y niñas, y ha vuelto a pedir que una mujer sea la próxima secretaria general de la ONU.

Ha lamentado que la violencia hacia las mujeres haya encontrado en el espacio digital "una nueva trinchera" y se ha comprometido a trabajar para "reducir al máximo" las posibilidades de que se ejerza dicho acoso. "El acoso digital es una manifestación más de la misoginia de siempre", ha remarcado el presidente en un acto en el que han participado mujeres youtubers y periodistas víctimas de violencia digital, al que han pedido regular las plataformas con una ley que tenga capacidad sancionadora.

Sánchez también ha dedicado unas palabras a las diez mujeres y dos menores asesinados por violencia de género este año. "Ninguna sociedad decente puede normalizar esta barbarie", ha aseverado.

Cinco ministras

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha inaugurado el acto, al que han asistido otras cuatro ministras, ha reconocido a las mujeres que sufren no solo la violencia de los ayatolás iraníes, sino también los bombardeos contra Irán, la imposición del burka en Afganistán o el genocidio en Gaza y la guerra en Ucrania.

Redondo ha recalcado el compromiso feminista del Gobierno, con la paz, con el 'no a la guerra' y con los derechos humanos "que nos hacen dignos" y ha pedido "llenar las calles de democracia" para no dejar que la "violencia ni el pasado avancen". "El feminismo es pacifismo y celebramos el 8M en un contexto de violencia creciente que amenaza lo construido desde la II Guerra Mundial; las bases de una paz duradera parece que hoy está en el aire", ha puntualizado tras incidir en que "no lo vamos a permitir".

La ministra de Igualdad también ha hecho hincapié en el odio en las redes: "Esa violencia es real y debemos defendernos con democracia", ha reivindicado tras pedir "ser conscientes" de que existen movimientos enfocados en "callar, amordazar, disciplinar y devolver a las mujeres al ámbito privado y doméstico".