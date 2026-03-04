Feijóo contesta al 'no a la guerra' de Sánchez: "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no hay"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, contestó a la declaración institucional de Pedro Sánchez y a su 'no a la guerra' con una frase tajante: "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional ni derechos humanos que defiende el régimen. No lo hay". Lo dijo en Bilbao, donde protagonizó un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Euskadi, aunque hubo que esperar al turno de preguntas, ya que nada dijo en su intervención inicial ni sobre la declaración del presidente del Gobierno ni sobre la crisis mundial abierta tras el ataque de Estados Unidos a Irán del pasado fin de semana.

El presidente de los populares abundó así en su argumentación: "El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza a la región, yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad. Esto es así. Por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor". Feijóo, igualmente, pidió que "la política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente del Gobierno de turno. Y es que la política exterior española tiene que defender los intereses generales de España, y España ha de situarse junto a sus aliados. Porque si no lo hacemos, lo que ocurre es que nos quedamos sin marco operativo", concluyó.

Feijóo, en todo momento, y en línea con lo que él mismo manifestó en las redes sociales este martes, tras la intervención de Donald Trump amenazando a España con represalias comerciales, pidió a los países aliados que no tengan en cuenta al que calificó como "el precario Gobierno de España" y que no confundan eso "con los españoles". "Le pido a los socios europeos, y a la administración norteamericana, que no confunda el Gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los cincuenta millones de ciudadanos que vivimos en España", remató su argumento.

Petición de comparecencia en el Congreso

Poco después, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados registró una solicitud de comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja, con el objetivo de que "dé cuenta de la posición del Gobierno en relación con las decisiones adoptadas en política exterior, europea y de defensa, y el impacto que las mismas tienen para los intereses generales de España". En la misma petición, firmada por la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, se alude a "la situación de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y sus efectos de aislamiento en materia de seguridad; así como las actuaciones previstas para preservar nuestra seguridad nacional".

El líder de la oposición de la cuarta economía de la Unión Europea (UE) afirmó en al capital vasca que "es verdad que tenemos la suerte de tener un escudo, que es el escudo de la Unión Europea, que hace que Estados Unidos no pueda sancionar a un país miembro, y por eso, desde esa atalaya, desde esa seguridad, ofendemos a los Estados Unidos, pero no solamente a los Estados Unidos, es que ofendemos a nuestros socios europeos", concluyó.

Derecho internacional y derechos humanos

El presidente del Gobierno, en clara alusión a la contraargumentación de Feijóo, ha cuestionado que se plantee “como si fuera contradictorio defender el derecho internacional y los derechos humanos”. La defensa de esto último, señaló durante su intervención en el acto institucional del 8M, “es un elemento central de derecho internacional", informa Iván Gil.

Anteponer el uno al otro, abundó el jefe del Ejecutivo, “es como decir que puede haber brújula sin un norte”. Sánchez ha aprovechado también para sacudirse cualquier empatía con el régimen iraní, a quien “nosotros siempre hemos condenado y repudiado”. Especialmente, explicó, por su “opresión a las mujeres”. Con todo, concluyó que igual que se condena esta opresión, “con la misma convicción denunciamos la destrucción de escuelas y hospitales que dejan cientos de víctimas, en su mayoría mujeres y niñas”.

En el Ejecutivo se refugian en la defensa expresada por parte de la UE a España ante las amenazas directas de Trump para cuestionar que el PP no esté “también del lado de la Comisión” y, por tanto, “del lado del Gobierno”. En esta línea, el jefe del Ejecutivo ha agradecido las llamadas de solidaridad de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, "y otros aliados europeos".