Declaración
El PSOE y sus socios defienden en el Senado a la tertuliana Sarah Santaolalla frente a Vito Quiles sin el apoyo del PP
Los socialistas y sus aliados denuncian la presunta agresión que sufrió la colaboradora de TVE
Cerca de las 10:30, todos los senadores de PSOE, ERC, EH Bildu, Junts, PNV y otros partidos minoritarios se han ausentado del hemiciclo del Senado para leer una declaración en defensa de Sarah Santaolalla, presuntamente agredida por el agitador ultra Vito Quiles el pasado lunes a las puertas de la Cámara Alta. "La democracia no consiste solo en votar. La democracia exige que quienes participan en el debate público puedan hacerlo sin miedo, sin persecución y sin agresiones. La libertad de expresión no ampara el acoso", reza el texto que no ha contado con el respaldo del PP ni de Vox.
El pasado lunes, tras participar en un acto en el Senado, Santaolalla salió por la puerta principal de la Cámara Alta, donde se encontraba Vito Quiles, quien empezó a increparla. Santaolalla publicó, primero, una serie de vídeos sobre el encontronazo y, después, una fotografía con un cabestrillo y anunció que ampliaría su denuncia contra Quiles, al que ya acusó ante la policía de acoso por perseguirla hasta su domicilio.
Así, el PSOE y todos sus socios han impulsado una declaración institucional que no ha recibido la unanimidad necesaria para leerse en el pleno del Senado. PP y Vox se han opuesto. El texto denuncia que Quiles "estuvo deambulando por la zona de Pasos Perdidos con la clara e inequívoca intención de acosar a Sarah Santaolalla, algo que viene haciendo de forma reiterada desde hace tiempo" y que "no acudió a informar, no acudió a preguntar, no acudió a debatir", sino a "hostigar". Además, recuerdan que varias senadoras que salieron en defensa de Santaolalla también fueron agredidas.
La intención de todos los grupos era que el Senado mostrara su condena ante "el acoso y las agresiones"; reafirmara "su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y con la erradicación de todas las formas de violencia machista, incluida la violencia digital y el acoso en el espacio público" y se comprometiera a "promover las medidas necesarias para garantizar que ninguna mujer vuelva a ser acosada" en la Cámara Alta.
