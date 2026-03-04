Sánchez agita el ‘no a la guerra’ para movilizar a la izquierda: "La sociedad española es pacifista"

La soledad inicial del Gobierno en su firme rechazo al ataque unilateral de EEUU e Israel a Irán y las amenazas de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España por impedir el uso de las bases de Rota y Morón no han hecho variar la posición de Pedro Sánchez. Lejos de introducir matices a su condena a la “ley de la selva” que estaría tratando de imponer la Administración de Donald Trump, en el Ejecutivo ondean con mayor ímpetu la bandera del ‘no a la guerra’. Por “coherencia” con la defensa del derecho internacional y siguiendo la misma posición mantenida con respecto a la guerra de Gaza, la intervención de EEUU en Venezuela o la invasión rusa de Ucrania, según defienden.

En privado, fuentes de Moncloa añaden con los sondeos en la mano que “la sociedad española es pacifista y antimilitarista”. “De siempre”, subrayan las mismas fuentes sobre este supuesto respaldo, sin dejar de mirar como cierto mito fundacional a las históricas movilizaciones contra la participación en España en la guerra de Irak durante el segundo mandato de José María Aznar.

Sin variar un ápice su posición, e incluso justificando y remarcando el uso del término "exigir" para que tanto EEUU, Israel e Irán "paren antes de que sea demasiado tarde", Sánchez ha dejado claro así a Donald Trump que no se arredra ante sus amenazas de romper relaciones comerciales por impedir el uso de las bases de Rota y Morón. En su declaración institucional este miércoles en La Moncloa se reafirmó asegurando que "no seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a las represalias".

Ante el planteamiento de Trump de romper relaciones comerciales, se avisa además que la administración norteamericana "deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU". Finalmente, se aboga por la apuesta del Gobierno por el libre comercio "desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional".

Pedro Sánchez ya se lanzó a capitalizar la oposición a Trump y reforzar su mensaje contra la guerra tras el secuestro de Nicolás Maduro y las amenazas expansionistas de Trump sobre Groenlandia, pero ahora ha endurecido el discurso. Con la tesis en Moncloa de que la demoscopia los acompaña - el CIS está preguntando por la guerra de Irán para su próximo estudio-, las críticas en solitario a la escalada bélica en Oriente Medio se convierten en una bala para movilizar al electorado progresista. Tanto en Moncloa como en Ferraz vienen repitiendo a lo largo de este ciclo electoral que su talón de Aquiles para explicar las debacles electorales del PSOE es la desmovilización de los votantes progresistas.

“Lo que perdemos es porque el electorado se nos queda en casa”, resumía un ministro socialista después del batacazo en Aragón para concluir que “no tenemos la gente tan incendiada como ellos”, en referencia tanto a PP como a Vox. De ahí que el objetivo pase por replicar lo que sucedió en las últimas elecciones generales y “activar” a sus votantes. "Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio", recordaba Sánchez en su declaración sin preguntas para señalar que sus consecuencias produjeron el efecto contrario al esperado, con un "aumento drástico" del terrorismo y el coste de la vida. "El regalo del trío de las Azores", dijo, fue un "mundo más inseguro y una vida peor".

Frente a las reprimendas de Trump y el alejamiento de socios europeos clave como Francia o Alemania, desde el Gobierno defienden que fueron de los primeros en fijar posición tras el ataque del pasado sábado por una “cuestión de valores” y sin mirar ni esperar a las posiciones adoptadas por otros países.

Feijoo y los derechos humanos

A quién sí respondió Sánchez fue a Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, contestó a la declaración institucional de Pedro Sánchez y a su 'no a la guerra' con una frase tajante: "Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional ni derechos humanos que defiende el régimen. No lo hay". Y el Partido Popular registró una solicitud de comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja, con el objetivo de que "dé cuenta de la posición del Gobierno en relación con las decisiones adoptadas en política exterior, europea y de defensa, y el impacto que las mismas tienen para los intereses generales de España", informa Mariano Alonso.

Poco después, el presidente del Gobierno,ha cuestionado que se plantee “como si fuera contradictorio defender el derecho internacional y los derechos humanos”. La defensa de esto último, señaló durante su intervención en el acto institucional del 8M, “es un elemento central de derecho internacional". Anteponer el uno al otro, abundó el jefe del Ejecutivo, “es como decir que puede haber brújula sin un norte”. Sánchez ha aprovechado también para sacudirse cualquier empatía con el régimen iraní, a quien “nosotros siempre hemos condenado y repudiado”. Especialmente, explicó, por su “opresión a las mujeres”. Con todo, concluyó que igual que se condena esta opresión, “con la misma convicción denunciamos la destrucción de escuelas y hospitales que dejan cientos de víctimas, en su mayoría mujeres y niñas”.

En el Ejecutivo se refugian en la defensa expresada por parte de la UE a España ante las amenazas directas de Trump para cuestionar que el PP no esté “también del lado de la Comisión” y, por tanto, “del lado del Gobierno”. En esta línea, el jefe del Ejecutivo ha agradecido las llamadas de solidaridad de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, "y otros aliados europeos".

Sánchez está tratando de sumar apoyos internacionales a su ‘no a la guerra’. De cara a encabezar la oposición a la administración de Donald Trump, el tercer fin de semana de abril será el anfitrión de una cumbre de líderes progresistas en Barcelona.

Cumbre de Barcelona

La iniciativa ‘Movilización Progresista Global’ busca establecer un marco de colaboración entre diferentes gobiernos y líderes progresistas para crear una suerte de contranarrativa de los movimientos que ponen en tela de juicio las instituciones y la democracia misma, en clara referencia a la Administración de Donald Trump. Bajo la tríada de la defensa del multilateralismo, los derechos humanos y el derecho internacional.

Noticias relacionadas

El PSOE celebrará asimismo dentro de este primer semestre una conferencia política ‘Por la paz’ para reforzar estos discursos y convertirlos en corpus programático y estratégico. Una convocatoria en la que se citarán no solo los militantes socialistas, sino también a los agentes sociales e instituciones para redefinir el posicionamiento del partido “frente al nuevo orden internacional”.