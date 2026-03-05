Sara Fernández

Ayuso a las mujeres de la izquierda: "Les animo a irse solas y borrachas por Teherán"

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a la izquierda de "instrumentalizar" a las mujeres, en el marco del 8M, y ha abogado por "hablar sobre la vida, sobre el aborto y los problemas reales" que están sucediendo en España.