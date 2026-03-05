La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar

El fiscal de delitos contra el Medioambiente de Madrid, César Estirado, ha presentado un informe ante el juez de instrucción de Madrid Juan Carlos Peinado --el mismo que instruye el caso Begoña-- en el que afirma que "solo cabe acordar el sobreseimiento" de la causa que se venía instruyendo sobre una presunta prevaricación en la gestión de un parque solar en Cáceres en la que estaba implicado Eugenio Domínguez.

En este asunto está presuntamente implicado el ex subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica en tiempos de la ministra Teresa Ribera que ha sido detenido esta semana junto al presidente de Forestalia en relación con un megaproyecto eólico en Aragón.

Según el informe fiscal del que ha tenido conocimiento EL PERIÓDICO, y pese a ver indicios de delito, el fiscal Estirado se ve obligado a instar el archivo porque el titular de la plaza de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid ha incumplido los plazos de prórroga que fija la ley para poder seguir investigando esta causa, según ha adelantado El País.

La cuestión es que el pasado mes de septiembre se cumplían los plazos y en ese momento todavía no había declarado "ningún investigado", y por ello ya no se les podía citar ni seguir con las pesquisas. Peinado decretó la prórroga del caso el 17 de octubre y citó a declarar a Domínguez y a su superior en Transición Ecológica, Marta Gómez Palenque, pero estas diligencias ya no pueden realizarse a juicio de la Fiscalía.

Fuera de plazo

Por ello, el fiscal Estirado ha informado al juez de que ya "no procede la práctica de diligencia alguna por su inutilidad procesal” y tampoco "acordar nuevas prórrogas, insistiendo en que solo cabe acordar el sobreseimiento provisional de la causa.

Esta causa se abrió por encontrarse indicios de un posible delito de prevaricación ambiental tanto de Eugenio Domínguez, que fue el encargado de elaborar la declaración de impacto ambiental, y de la que fuera su superior en el Ministerio de Ribera.

El pasado martes, la Guardia Civil entró en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y detuvo a su presidente, Fernando Samper. Tal y como ha informó El Periódico de Aragón, que pertenece al mismo grupo que El Periódico, Prensa Ibérica, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del investigado la tramitación del denominado clúster del Maestrazgo por la presunta manipulación de las declaraciones de impacto medioambiental a cambio de participaciones en Forestalia.