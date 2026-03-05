El juez Marchena aboga por "acabar con el anonimato" en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad

"Acabar con el anonimato" en las redes sociales. A pesar de admitir que puede tener detractores, esta es la propuesta que ha lanzado el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena durante una intervención en el Congreso de los Diputados para mejorar la respuesta jurídica ante los delitos contra la dignidad, que afectan en gran medida a las mujeres.

El magistrado ha intervenido este jueves en una mesa sobre violencia digital de género organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el Congreso de los Diputados, en el que ha abogado por la "lucha concertada de todas las instituciones" para reivindicar la dignidad de las personas, muchas veces mancillada en redes sociales bajo seudónimo.

"Estamos contribuyendo a algo que es tremendamente perturbador", ha manifestado para apuntar que en muchas ocasiones quienes reivindican la libertad de expresión utilizan las redes "para denigrar a su pareja, a un juez o a cualquier ciudadano" a través de un derecho que no ejercen ellos mismos, sino "el Cid Campeador, Aristóteles o una serie alfanumérica".

Diferencia con dictaduras

En todo caso, el magistrado que presidió la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo durante diez años, hasta diciembre de 2024, considera que en este asunto "no vale irrumpir en esta materia como elefante en una cacharrería", y distingue entre "sistemas dictatoriales en los que un ciudadano no se puede identificar" por temor a represalias y democracias con el derecho a la libertad de expresión perfectamente consolidado.

Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo. / Jeosm | Espasa

"Habría que llegara a una fórmula intermedia en la que prevaleciera siempre la libertad de expresión en sistemas dictatoriales pero en los que no se cuestiona la libertad de expresión se pueda identificar", ha apuntado. Entre las fórmulas posibles, que al comprar cualquier dispositivo digital o un ordenador se use una firma informática "que te identifique para siempre".

"Estamos creando dos realidades ,una convencional en la que los valores y principios que hacen posible la convivencia admiten unas críticas incluso destructivas bajo el principio de responsabilidad y luego una realidad virtual en la que no pasa nada", ha incidido. Por ello cree necesario que "la realidad ontológica sea la misma con independencia del formato" utilizado.

