El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de Valencia la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y doce cargos más de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y del centro de menores Niño Jesus, después de que la sección cuarta de la Audiencia de València dictara el 24 de febrero un auto en el que ordenaba al juzgado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y otros trece acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según el auto dictado por la jueza sustituta, Ana Lillo, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

La jueza recoge en el auto que la Fiscalía no acusa en esta causa, que sentará en el banquillo a la exvicepresidenta y doce personas más por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores a petición de Vox, Gobierna-te y el abogado de la joven que sufrió los abusos.

La magistrada recuerda como antecedente de hecho que "por el Ministerio Fiscal no se formuló acusación contra los encausados en la presente causa al entender que los hechos objeto de investigación no son constitutivos de delito". Incluso "por este juzgado se dictó Auto de 27 de Junio de 2026 acordando denegar la apertura de juicio oral".

Aunque, recuerda el auto, "al haber solicitado la apertura del juicio oral la acusación particular y por las acusaciones populares, Partido Político Vox y la Asociación Gobierna-te, de conformidad al apartado primero del artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar dicha apertura con la adopción de las medidas contenidas en dicha norma".

Al mismo tiempo la magistrada también impone una fianza de 120.000 euros a las trece personas procesadas, con la Generalitat Valenciana como responsable civil subsidiaria.

La Audiencia de València será la responsable de enjuiciar a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y los otros doce acusados más. La fecha para el juicio aún tardará en conocerse. Primero han de presentar los escritos de defensa las trece personas procesadas, la Fiscalía Provincial de València (aunque no acuse deberá presentar escrito) y las tres acusaciones populares y particulares. La vista ora podría proyectarse a 2027.

